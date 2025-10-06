Новини Military Tech 06.10.2025 comment views icon

Оптикоріз: українці знайшли спосіб протистояти російським дронам на оптоволокні

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Оптикоріз: українці знайшли спосіб протистояти російським дронам на оптоволокні
Оптоволоконний дрон рф

Загородження проти дронів на оптоволокні прості за принципом, але ідея, вочевидь, потребує інженерної винахідливості. Вона б’є по найдразливішій частині дрона, до якої важко дістатися.

Джерела з росії опублікували відео, на яких можна побачити нове загородження, яке вже працю, про технологію написав “Мілітарний”. Ідея дійсно напрочуд проста: мотори обертають натягнутий колючий дріт, котрий перерізає оптоволоконні дроти уразі перетнення з ними.

Дрони використовують надзвичайно тонке оптоволокно через заощадження на вазі котушок, але це має зворотний бік. Такий дріт фізично легко перерізати, але вкрай важко зробити це у просторі. Рішення ефективне завдяки тому, що оптоволокно не натягнуте у повітрі — воно стелеться за дроном землею на багато кілометрів.

На перехопленому російськими окупантами українському відео військовий розповідає про 150-метрове загородження, мотор якого живиться від акумулятора та керований контролером. Задля заощадження заряду система здійснює оберт щохвилини. Мінусом загороди є необхідність встановлення вручну — це не дозволяє використовувати її безпосередньо на передовій. Однак вона здатна завадити глибокому проникненню дронів за лінію фронту.

Наразі військові з обох сторін посилено використовують оптоволоконні безпілотники для далекобійних уражень на десятки кілометрів. Мережею шириться російське відео з оптоволоконного дрона окупантів в українському місті на віддаленні від межі протистояння, а “Птахи Мадяра” публікують відео ураження російської техніки на відстані 42 км.

Обидві сторони створюють та випробовують далекобійні оптичні БПЛА. Український дрон Darts, про випробування якого повідомлялося раніше цього року, має котушку на 50 км, відомо про випробування російського “Молния-2” на 40 км. Перспективним здається використання БПЛА літакового типу, через швидше досягнення цілі, яке зменшує ризики обриву кабелю.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Українська ракета "Фламінго" пішла в серію: 3000 км та 1000 кг бойової частини (оновлено, відео бойових запусків)
Журналісти побували на виробництві ракет "Фламінго", — AP
Lockheed Martin показала "секретний" дрон Vectis для супроводження винищувачів
"Стіна дронів": анонсований перший європейський безпілотний винищувач CA-1 Europa
Помічені "Шахеди" з протитанковими мінами на крилах: чим це загрожує і як працює
Цифрова ВЛК та е-ТЦК: електронно-мобілізаційні нововведення з програми уряду на 2025-2026 роки
Працівники ТЦК фіксуватимуть на відео перевірку документів та вручення повісток, — Міноборони
“Чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично”, — Міноборони
Перший погляд на "довгий Нептун": далекобійна ракета стала довшою і ширшою
Польщу атакували російські "Шахеди"
Британія наклала санкції на криптокомпанії з Киргизстану, які допомогали рф відмивати гроші
Meta відстежує, як працівники користуються ШІ — через інфопанелі та "внутрішню" гру
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати