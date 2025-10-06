Оптикоріз: українці знайшли спосіб протистояти російським дронам на оптоволокні

Загородження проти дронів на оптоволокні прості за принципом, але ідея, вочевидь, потребує інженерної винахідливості. Вона б’є по найдразливішій частині дрона, до якої важко дістатися.
Джерела з росії опублікували відео, на яких можна побачити нове загородження, яке вже працю, про технологію написав “Мілітарний”. Ідея дійсно напрочуд проста: мотори обертають натягнутий колючий дріт, котрий перерізає оптоволоконні дроти уразі перетнення з ними.
Дрони використовують надзвичайно тонке оптоволокно через заощадження на вазі котушок, але це має зворотний бік. Такий дріт фізично легко перерізати, але вкрай важко зробити це у просторі. Рішення ефективне завдяки тому, що оптоволокно не натягнуте у повітрі — воно стелеться за дроном землею на багато кілометрів.
На перехопленому російськими окупантами українському відео військовий розповідає про 150-метрове загородження, мотор якого живиться від акумулятора та керований контролером. Задля заощадження заряду система здійснює оберт щохвилини. Мінусом загороди є необхідність встановлення вручну — це не дозволяє використовувати її безпосередньо на передовій. Однак вона здатна завадити глибокому проникненню дронів за лінію фронту.
Наразі військові з обох сторін посилено використовують оптоволоконні безпілотники для далекобійних уражень на десятки кілометрів. Мережею шириться російське відео з оптоволоконного дрона окупантів в українському місті на віддаленні від межі протистояння, а “Птахи Мадяра” публікують відео ураження російської техніки на відстані 42 км.
Обидві сторони створюють та випробовують далекобійні оптичні БПЛА. Український дрон Darts, про випробування якого повідомлялося раніше цього року, має котушку на 50 км, відомо про випробування російського “Молния-2” на 40 км. Перспективним здається використання БПЛА літакового типу, через швидше досягнення цілі, яке зменшує ризики обриву кабелю.
