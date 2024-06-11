Оптимуса Прайма заарештували за незаконне керування авто — франшизі «Трансформери» нічого не загрожує

У Остіні, штат Техас, заарештували Оптимуса Прайма. Але автоботи можуть бути спокійними за долю свого лідера, а фанати — не переживати щодо франшизи «Трансформери». За іронією, 37-річного Оптимуса Прайма Блейклі звинувачують у несанкціонованому використанні автомобіля.

Його зупинили поліціянти 4 червня після того, як його помітили за кермом автомобіля, який був викрадений. Невідомо, чи була машина схожа на червоно-синю вантажівку, поліція не надала опис авто. Оптимуса доставили до в’язниці округу Тревіс та позбавили волі з заставою розмірі $8000.

Лідер трансформерів Оптимус Прайм зайняв помітне місце в попкультурі з початку 1980-х років, коли американська компанія Hasbro об’єднала зусилля з японською Takara Tomy, щоб випустити першу серію фігурок трансформерів.

Після випуску кількох анімаційних серіалів у 1980-х та 1990-х роках, компанія Hasbro залучила режисера Майкла Бея для кіноадаптації франшизи. З моменту виходу «Трансформерів» З Шая ЛаБафом та Меган Фокс у головних ролях у 2007 році, вийшло ще шість фільмів.

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Джерело: Deadline