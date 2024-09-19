Новини WTF 19.09.2024 о 14:47 comment views icon

Організатори Dota 2 The International помилились у назві Копенгагена на сувенірах і спробували змінити її у Вікіпедії

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/07/avatar-96x96.png

Ігор Панченко

Автор новин

Компанія PGL Esports S.R.L., яка організувала найбільший турнір із Dota 2 The International, припуститися помилки в написанні назви міста Копенгаген на сувенірній продукції.

Відключайте рекламу - підтримуйте ITC!

Цьогорічний The International відбувся у столиці Данії з 4 до 15 вересня. Організатори підготували для фанатів різноманітні сувеніри, включно з одягом. Однак один із користувачів платформи Reddit помітив, що на цьому «мерчі» назву міста Копенгаген написали з подвійною літерою «p» — «Coppenhagen».

Організатори найбільшого турніру з Dota 2 помилились у назві Копенгагена на сувенірах і спробували змінити її у Вікіпедії

Замість того, щоб визнати помилку та перевипустити партію товарів, PGL Esports S.R.L. обрала нестандартний підхід. Користувачі виявили спробу змінити назву Копенгагена у Вікіпедії, додавши подвійну «п». Це зафіксували в історії правок онлайн-енциклопедії.

Організатори найбільшого турніру з Dota 2 помилились у назві Копенгагена на сувенірах і спробували змінити її у Вікіпедії

Розслідування IP-адреси, з якої намагалися внести зміни, привело до офісу PGL Esports S.R.L. Це викликало нову хвилю критики організації The International, яка вже раніше зазнавала нарікань від глядачів.

Курс Full-stack developer від Mate academy.
Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування.
Отримати знижку на курс

Кіберспортивна спільнота відреагувала на ситуацію з гумором. Гравці запропонували перейменувати компанію на PPGL Esports, а також порадили звернути увагу на угорську назву міста, де дійсно використовується подвійна «п».

Pudge з Dota 2 — перший персонаж в історії MOBA, за якого зіграно понад 1 млрд матчів

Джерело: Nachasi

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати