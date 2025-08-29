Новини Крипто 29.08.2025 comment views icon

Особисті дані мільйонів американців опинились під загрозою через DOGE

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Особисті дані мільйонів американців опинились під загрозою через DOGE

Департамент ефективності уряду (DOGE) адміністрації Трампа завантажив записи про соціальне забезпечення на вразливий хмарний сервер, поставивши під загрозу компрометацію особистої інформації мільйонів американців. Головний офіцер з даних Адміністрації соціального забезпечення Чарльз Боргес заявив, що інші високопосадовці агентства схвалили рішення у червні завантажити «живу копію інформації про соціальне забезпечення країни в хмарне середовище, яке оминає нагляд», попри те, що Боргес висловлював занепокоєння.

База даних, відома як Система цифрової ідентифікації, містить понад 450 мільйонів записів з усіма даними, поданими в рамках заявки на соціальне забезпечення, включно з іменем заявника, місцем народження, громадянством та номерами соціального забезпечення членів їхніх сімей, а також іншою чутливою особистою та фінансовою інформацією.

Боргес заявив, що члени DOGE, команди колишніх співробітників Ілона Маска, скопіювали базу даних на хмарний сервер агентства, розміщений на Amazon, «який, очевидно, не має незалежних засобів безпеки», таких як контроль того, хто отримує доступ до даних і як їх використовує. Відсутність засобів захисту порушила внутрішні засоби безпеки агентства та федеральні закони про конфіденційність

У скарзі зазначається, що будь-яка компрометація або несанкціонований доступ до бази даних матиме «катастрофічний вплив» на програму соціального забезпечення США. При найгіршому сценарії доведеться перевидати номери соціального забезпечення всім 450 мільйонам американців. Хоча федеральний судовий заборонний наказ у березні спочатку заблокував співробітникам DOGE доступ до національної бази даних записів соціального забезпечення, Верховний суд скасував наказ 6 червня, відкривши шлях для доступу DOGE.

Джерело: TechCrunch

Популярні новини

arrow left
arrow right
"Цифрова страта": програміст звинувачує Amazon у знищенні його даних на AWS за 10 років
Ілон Маск став найненависнішою людиною у США, — опитування
Федоров запускає «український DOGE» — для оптимізації держапарату
В ювелірній мережі Pandora стався витік даних — хакери отримали "особисту" інформацію клієнтів
Тисячі покупців токенів YZY Каньє Веста залишилися з мільйонними збитками
Xiaomi випустила HyperOS 3: краща робота з Mac та iPhone, нові функції ШІ та оптимізований інтерфейс
Очікувано: з’явилася група захисту прав штучного інтелекту, яка складається з людей та ШІ
В Steam віддають хітову "магічну RPG" з рекордною знижкою -80%
Apple блокує програми в європейських альтернативах App Store — як це працює?
Конденсатор NVIDIA RTX 5090 вибухнув та погнув радіатор без ігрового навантаження: "Це ще "захопливий досвід", чи вже "нейронний рендеринг?"
Белла Рамзі відповіла критикам серіалу "Останні з нас": "Можете не дивитися, просто грайте далі"
YouTube Premium раптово став показувати рекламу деяким користувачам
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати