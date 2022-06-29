«ОсвітаВсім» — чатбот з усією необхідною інформацією щодо вступної кампанії 2022 року

ДП «Інфоресурс» створило чатбот «ОсвітаВсім» — у сервісі можна дізнатися основні дати вступної кампанії для обраної траєкторії вступу, контакти служби підтримки чи відеоінструкції з реєстрації електронних кабінетів. Бот доступний у месенджері телеграму та прив’язаний до фейсбук-сторінки ДП «Інфоресурс».

Цьогоріч у боті відбулося кілька важливих оновлень. Зокрема, тепер у застосунку можна знайти не лише актуальні дати вступу до закладів вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, а й для всіх категорій:

вступ до закладів фахової передвищої освіти на основі 9-тьох класів;

вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти на основі 11-тьох класів;

вступ до закладів вищої освіти на основі фахового молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра;

вступ до магістратури на основі бакалавра, спеціаліста, магістра.

Треба лише обрати розділ «Основні дати» та необхідний напрям вступу.

Також у боті досить простий доступ до інших опцій: відеороз’яснень, інфоматеріалів, нормативних документів, контактів служби підтримки, перевірки документів про освіту тощо. Розділи постійно доповнюються новими матеріалами та актуальною інформацією.

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