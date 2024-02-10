Оззі Осборн відмовив Каньє Весту у музикальному семплі через антисемітизм, але репер використав його

Оззі Осборн повідомив, що знати не хоче репера Ye (раніше відомого як Каньє Вест) після того, як той отримав відмову у використанні семпла музики Balck Sabbath і все ж використав його. Оззі не дозволи Каньє використати музику через його антисемітизм.
Як повідомляє Billboard, Ye влаштував вечірку для прослуховування в чиказькому United Center, присвячену виходу свого синглу Ty Dolla $ign за участю його 10-річної дочки Норт. Ye мав намір випустити альбом Vultures наступного дня, однак на момент публікації проєкт не з’явився на жодному потоковому сервісі.
«Каньє Вест просив дозволу зсемплувати відрізок без вокалу з живого виступу “Iron Man” 1983 року з фестивалю у США та отримав відмову, бо він антисеміт і спричинив біль багатьом. Він все одно скористався зразком на своїй вечірці прослуховування альбому. Я не хочу мати ніяких асоціацій з цією людиною!».
У грудні минулого року Ye опросив на івриті вибачення в єврейської громади за «будь-який ненавмисний спалах, спричинений моїми словами чи діями».
«Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за мій незапланований спалах, спричинений моїми словами чи діями, я не мав наміру завдати болю чи неповаги, і я глибоко шкодую про біль, який я міг заподіяти. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити провину та сприяти єдності».
Серед компаній, які розірвали зв’язки з репером Adidas, Gap, CAA, MRC і Peloton. Тоді X (раніше відомий як Twitter) і Instagram заблокували облікові записи Ye, лунали заяви бойкотувати репера. Раніше Каньє Вест робив антисемітські коментарі в різних інтерв’ю, деякі з яких були зняті з ефіру через використання «мови ненависті».
Торік в інтерв’ю Piers Morgan Uncensored Ye озвучив антисемітську теорію змови та конспірологічну теорію щодо вбивства Джорджа Флойда. У грудні 2022 року в інтерв’ю Алексу Джонсу репер посилався на антисемітські стереотипи, відпускав антисемітські жарти та хвалив Гітлера, заявивши, що він бачив «хороші речі про Гітлера» і що нацисти «теж робили хороші речі».
Нагадаємо, відомий й музикант і колишній вокаліст Balck Sabbath, Оззі Осборн має проблеми зі здоров’ям, через що був вимушений скасовувати власні концерти. Втім, він мріє провести останнє велике шоу для шанувальників.
Після того, як Маск купив Twitter, кількість антисемітських публікацій в соцмережі зросла вдвічі