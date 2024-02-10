Оззі Осборн відмовив Каньє Весту у музикальному семплі через антисемітизм, але репер використав його

Оззі Осборн повідомив, що знати не хоче репера Ye (раніше відомого як Каньє Вест) після того, як той отримав відмову у використанні семпла музики Balck Sabbath і все ж використав його. Оззі не дозволи Каньє використати музику через його антисемітизм.

Як повідомляє Billboard, Ye влаштував вечірку для прослуховування в чиказькому United Center, присвячену виходу свого синглу Ty Dolla $ign за участю його 10-річної дочки Норт. Ye мав намір випустити альбом Vultures наступного дня, однак на момент публікації проєкт не з’явився на жодному потоковому сервісі.

«Каньє Вест просив дозволу зсемплувати відрізок без вокалу з живого виступу “Iron Man” 1983 року з фестивалю у США та отримав відмову, бо він антисеміт і спричинив біль багатьом. Він все одно скористався зразком на своїй вечірці прослуховування альбому. Я не хочу мати ніяких асоціацій з цією людиною!».

У грудні минулого року Ye опросив на івриті вибачення в єврейської громади за «будь-який ненавмисний спалах, спричинений моїми словами чи діями».

«Я щиро прошу вибачення у єврейської громади за мій незапланований спалах, спричинений моїми словами чи діями, я не мав наміру завдати болю чи неповаги, і я глибоко шкодую про біль, який я міг заподіяти. Я зобов’язуюсь почати з себе та вчитися на цьому досвіді, щоб забезпечити більшу чуйність і розуміння в майбутньому. Ваше прощення важливе для мене, і я маю намір виправити провину та сприяти єдності».

Серед компаній, які розірвали зв’язки з репером Adidas, Gap, CAA, MRC і Peloton. Тоді X (раніше відомий як Twitter) і Instagram заблокували облікові записи Ye, лунали заяви бойкотувати репера. Раніше Каньє Вест робив антисемітські коментарі в різних інтерв’ю, деякі з яких були зняті з ефіру через використання «мови ненависті».

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Торік в інтерв’ю Piers Morgan Uncensored Ye озвучив антисемітську теорію змови та конспірологічну теорію щодо вбивства Джорджа Флойда. У грудні 2022 року в інтерв’ю Алексу Джонсу репер посилався на антисемітські стереотипи, відпускав антисемітські жарти та хвалив Гітлера, заявивши, що він бачив «хороші речі про Гітлера» і що нацисти «теж робили хороші речі».

Нагадаємо, відомий й музикант і колишній вокаліст Balck Sabbath, Оззі Осборн має проблеми зі здоров’ям, через що був вимушений скасовувати власні концерти. Втім, він мріє провести останнє велике шоу для шанувальників.