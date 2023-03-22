Після того, як Маск купив Twitter, кількість антисемітських публікацій в соцмережі зросла вдвічі

Після того, як Маск придбав та очолив Twitter у жовтні 2022 року, кількість антисемітських постів на платформі зросла більш ніж удвічі — відповідно до даних спільного дослідження CASM Technology та аналітичного центру Institute for Strategic Dialogue.

У період з червня до 26 жовтня 2022 року (день напередодні придбання Twitter) щотижня у середньому в соцмережі з’являлось 6204 антисемітські публікації (враховані ті, що підпадали під положення Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту, яке трактує подібні висловлювання, як «певне сприйняття євреїв, яке може бути виражене як ненависть до євреїв»). А з 27 жовтня 2022 року до 9 лютого 2023 року середній щотижневий показник становив вже 12 762 — тобто зростання на 105%.

Загалом з 1 червня 2022 року по 9 лютого 2023 року 325 739 твітів зі 146 516 облікових записів позначені як антисемітські.

За допомогою алгоритмів штучного інтелекту дослідники виділили 10 різних антисемітських тем, яких користувачі торкалися у публікаціях: деякі використовували специфічні принизливі епітети для євреїв, інші — натякали на теорії змови щодо прихованого єврейського впливу та контролю.

До окремої категорії віднесли твіти, спрямовані проти інвестора та філантропа Джорджа Сороса. Його згадували частіше за всіх — понад 19 000 разів у твітах, які стверджували, що він був членом прихованого глобалістського, єврейського чи «нацистського» світового порядку.

Деякі публікації захищали репера Ye, тобто Каньє Веста, який одразу після відновлення Маском його акаунту написав низку антисемітських постів і знову був заблокований.

Ще понад 4000 антисемітських твітів торкалися теми повномасштабного вторгнення росії в Україну. У постах писали, що «конфлікт спричинили євреї» або що «євреї таємно змусили США підтримати Україну». Не обійшлося й без образ в сторону президента України Володимира Зеленського, який також є євреєм.

Ілон Маск, який неодноразово виступав за «абсолютну свободу слова», одразу після придбання Twitter розпустив Раду довіри та безпеки Twitter, звільнив частину співробітників, що відповідали за модерацію контенту, а також відновив низку заблокованих облікових записів. Тож він міг вплинути на зростання кількості антисемітських постів на платформі, але частково. Медіаспектакль навколо поглинання, ймовірно, підштовхнув деяких людей зареєструватися або знову повернутися у Twitter. Близько 3855 облікових записів, що публікували принаймні один антисемітський твіт, приєдналися до соцмережі протягом 10 днів після того, як Маск її придбав.

Дослідники спробували перевірити чи зробила щось платформа з антисемітськими публікаціями, і пошукали їх повторно 10 лютого 2023 року — до цього часу було видалено 17 589 антисемітських твітів – 8,5% від їхньої загальної кількості.

Варто зазначити, що дослідження проводилось у час, коли багато хто побоюється зростання загроз для єврейських громад. У 2021 році Антидефамаційна ліга відстежила найбільшу кількість антисемітських інцидентів, включаючи переслідування, вандалізм і напади у США (з моменту початку відстежень в 1979 році). Спалах антисемітської активності був зафіксований й у Великій Британії, тоді як у Німеччині антиєврейські злочини зросли на 29% протягом пандемії.

«Соціальні медіа відіграють важливу роль у культурі та ідеях, що лежать в основі поведінки користувачів. Зрештою, поширення твітів, які вважають євреїв відповідальними за всі біди світу та причетними до таємних змов можуть лише підтримувати антисемітизм в інтернеті та в реальному світі», — підсумовує один з авторів дослідження Карл Міллер.

Джерело: The Conversation