Каньє Веста знову забанили у Twitter — після публікації свастики та оприлюднення особистих повідомлень від Маска

Ілон Маск, який раніше висловлював підтримку Весту, сказав, що репера заблокували через “підбурювання до насильства”.

Каньє Весту (який нині змінив свій псевдонім на “Ye”) закрили доступ до соцмережі після того, як він опублікував на своєму акаунті у Twitter свастику, схожу на зірку Давида, і оприлюднив своє особисте листування з Маском. До блокування Вест відвідав шоу прихильника теорій змов Алекса Джонса разом із коментатором Ніком Фуентесом, де вихваляв нацистів та заявив, що йому до вподоби Адольф Гітлер.

Фунтес своєю чергою заявив в програмі, що він “пропутінський і проросійський”. Вест сказав: “я теж”.

Gizmodo пише, що Ye також висунув безглузді заяви про те, що Гітлер винайшов мікрофон, дороги та інші речі, що не відповідає дійсності. Навіть, якщо репер має психічне захворювання (кілька років тому у Каньє Веста діагностували біполярний розлад), це не виправдання для демонстративного антисемітизму. Колишні співробітники Веста нещодавно заявили, що той завжди любив Гітлера.

Маск, який раніше заявляв, що він прихильник “абсолютної свободи слова”, перед блокуванням Веста, написав йому у Twitter, що той може постити невдалі фото Ілона, однак твітити свастику — неприйнятно.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended.

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022