Каньє Веста знову забанили у Twitter — після публікації свастики та оприлюднення особистих повідомлень від Маска

Ілон Маск, який раніше висловлював підтримку Весту, сказав, що репера заблокували через “підбурювання до насильства”.

Каньє Весту (який нині змінив свій псевдонім на “Ye”) закрили доступ до соцмережі після того, як він опублікував на своєму акаунті у Twitter свастику, схожу на зірку Давида, і оприлюднив своє особисте листування з Маском. До блокування Вест відвідав шоу прихильника теорій змов Алекса Джонса разом із коментатором Ніком Фуентесом, де вихваляв нацистів та заявив, що йому до вподоби Адольф Гітлер.

“Я люблю євреїв, але я також люблю нацистів”, — сказав Вест.

Фунтес своєю чергою заявив в програмі, що він “пропутінський і проросійський”. Вест сказав: “я теж”.

Gizmodo пише, що Ye також висунув безглузді заяви про те, що Гітлер винайшов мікрофон, дороги та інші речі, що не відповідає дійсності. Навіть, якщо репер має психічне захворювання (кілька років тому у Каньє Веста діагностували біполярний розлад), це не виправдання для демонстративного антисемітизму. Колишні співробітники Веста нещодавно заявили, що той завжди любив Гітлера.

Курс Recruitment Станьте професіональним IT-рекрутером та заробляйте $1800 вже через два роки РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Маск, який раніше заявляв, що він прихильник “абсолютної свободи слова”, перед блокуванням Веста, написав йому у Twitter, що той може постити невдалі фото Ілона, однак твітити свастику — неприйнятно.

“Я намагався щосили. Попри це, він знову порушив наше правило проти підбурювання до насильства. Обліковий запис буде призупинено”, — твітнув Маск.

I tried my best. Despite that, he again violated our rule against incitement to violence. Account will be suspended. — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

Але не тільки свастика, очевидно, засмутила Маска, оскільки Вест також поділився їх приватними повідомленнями.

“Вибач, але ти зайшов занадто далеко. Це не кохання”, — написав Маск Весту згідно зі скриншотами, опублікованими репером. “Не тобі судити”, — відповів Вест.

У соціальній мережі Parler, яку Каньє збирався придбати, також оголосили про припинення угоди з репером одразу після його інтерв’ю з Алексом Джонсом. Раніше представники компанії повідомляли виданню Axios, що придбання планується завершити до кінця року, але відмовились сказати, чи Вест вже підписував якісь документи.

У заяві материнської компанії Parler зазначено:

“Це рішення було прийнято в інтересах обох сторін у середині листопада. Parler продовжуватиме шукати майбутні можливості для зростання та розвитку платформи”.

Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що нестабільна фінансова ситуація Ye, включаючи втрату угоди з Adidas, зіграла роль у зриві угоди.

За цифрами: Каньє Вест має лише близько 55 000 підписників на Parler, у порівнянні з 18,5 мільйонами в Instagram і 32,2 мільйонами в Twitter — в обох соцмережах він нині заблокований.

Протягом останнього часу вже кілька великих брендів припинили співпрацю з репером. Крім Adidas, робочі стосунки з Вестом припинили агентство талантів CAA, модний бренд Balenciaga.

24 жовтня кіно- та телестудія MRC заявила, що відкладає завершений документальний фільм, присвячений Ye, через його висловлювання.