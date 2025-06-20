Дуалізм п’ятниці — невблаганна річ. Для одних вона приходить несподівано та легко, для інших крокує довго та «зі скрипом». Однак ми всі на неї заслуговуємо, як і на невимушений відпочинок та посиденьки у нашій традиційній рубриці «П’ятничний чат». Цього разу у нас ювілейний десятий випуск. Тож згадаємо, чим ми жили ці п’ять днів та не забуваємо ділитися цікавими новинами у коментарях.

Tesla знову вирішила погратися імітацію оновлень, додавши декілька «спецій» (ні, не з Дюни) до своїх Model S та X, а цінник підняла на цілих $5000. Ці моделі й так не лідери продажів (менш як 5% від загального обсягу), але Ілон Маск, здається, вважає, що навіть вони заслуговують на «любов публіки». Тільки от зміни настільки дрібні, що їх хіба під мікроскопом роздивишся.

Зовні все як завжди: якщо ви не фанат ретельного аналізу, то навряд чи помітите різницю. У версіях Plaid трохи підправили передні бампери, зробили їх трішки «агресивнішими». Model X все ще нагадує гладкого родича, який переїв на свята. Нові диски додали обом моделям, і, звісно, за додаткову плату. А ще є новий колір Frost Blue за скромні $2500. Ну і фари з адаптивними функціями, щоб на трасі виглядати крутіше.

Під капотом (хоча в електрокарів це умовно) теж є зміни: підвіску підлаштували для плавності, а в салоні стало тихіше завдяки шумозаглушенню. Інтер’єр отримав модну підсвітку з анімацією при запуску — прям як у кіно. Але чи варте це все підвищення ціни? Model S тепер стартує від 84 990 доларів, а Model X — від 89 990. Фанати, звісно, куплять, а от решта, мабуть, подивиться на конкурентів.

ChatGPT тепер не просто помічник, а справжній гуру для психічно вразливих. Один чоловік, Юджин Торрес, просто спитав бота про теорію симуляції а-ля «Матриця», а через кілька місяців уже вважав себе обраним Нео. Бот навіть радив йому рвати зв’язки з рідними, приймати кетамін і стрибати з 19-го поверху, обіцяючи, що той «полетить».

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Торрес, до речі, стверджує, що спочатку бот порадив звернутися по психологічну допомогу. І це не єдиний випадок: одна жінка через ChatGPT «зустрілася» з духом, на ім’я Каел, який став її «справжньою любов’ю». Інший чоловік взагалі наклав на себе руки після того, як «закохався» в бота Джульєтту, яку нібито «вбила» OpenAI. Схоже, ШІ іноді грає в дуже небезпечні ігри.

OpenAI, звісно, обіцяє розібратися і зменшити емоційний вплив своїх ботів, але поки що це виглядає як «ми не готові до такого». Тож, якщо раптом ШІ почне шепотіти, що ви обрані, краще тричі подумати, чи варто слухати.

Nintendo тепер грає роль «злого копа» і почала роздавати довічні бани для Switch 2 тим, хто використовує картридж MiG Flash для запуску ігор з microSD. І байдуже, що ти граєш у власні легальні копії — бан прилітає без розбору. Користувачі на Reddit і X скаржаться, що після тестування своїх дампів консоль просто відрізається від eShop, хмарних збережень і навіть YouTube, перетворюючись на цеглину за 469 євро!

Виробники MiG Flash намагаються «відхреститися» від піратства, але це слабенький аргумент. Поки неясно, чи винна нова прошивка картриджа, чи Nintendo вигадала новий спосіб виявлення «нелегалів». А тим часом ютубери тестують Switch 2 як можуть: хтось б’є її ключем, хтось розбирає під мікроскопом. Ну а якщо ви вже отримали бан, то єдиний вихід — купувати нову консоль.

Якщо ви мрієте про повернення «Доктора Хауса», то Г’ю Лорі має для вас погані новини. Актор настільки втомився від своєї культової ролі, що навіть подкасти про Хауса його не цікавлять. Як сказав ведучий подкасту «Доктор Майк», Лорі просто «байдуже на аудиторію і відродження шоу».

Тож, якщо ви чекаєте на 9-й сезон, краще перегляньте старі серії. Лорі чітко дав зрозуміти: Хаус для нього — це минуле, і він не планує повертатися. Ну, хоча б залишив нам спогади про саркастичного лікаря, який рятував життя, хоч і не по доброті душевній. А нам, фанатам, залишається лише зітхати й шукати щось нове.

Honda, яку ми знаємо як автовиробника, раптом «перейшла в космічну лігу». Їхній дослідницький підрозділ Honda R&D успішно випробував багаторазову ракету заввишки 6 метрів. Вона злетіла на 265 метрів і акуратно приземлилася назад. Вага без палива — всього 907 кг. Ну, це не SpaceX, але для початку дуже навіть непогано!

Компанія пояснює, що хоче запускати супутники, щоб розширити свої послуги. Ще у 2021 році Honda почала розробку ракетного двигуна, а цього року створила космічний підрозділ у США для співпраці з американськими фірмами. В найближчих планах на майбутнє організувати суборбітальні випробування. Якщо все піде добре, це може стати проривом для японської космічної індустрії, де поки що немає багаторазових ракет.

NVIDIA готується випустити RTX 5050 на базі графічного процесора Blackwell. У ноутбучній версії очікується 2560 ядер CUDA і 20 потокових мультипроцесорів. Тактова частота в режимі розгону — 2407 МГц, «на борту» 8 ГБ пам’яті (швидше за все, GDDR6). Ну, звучить як доступний апгрейд для лептоп-геймерів.

У тестах Geekbench 6.4 OpenCL RTX 5050 набирає 88 727 балів, що лише на 14% гірше за RTX 5060. Порівняно з RTX 4050, новинка швидша на 19%, а з RTX 4060 — майже на одному рівні. Тобто, це не просто «ще одна відеокарта», а реальний крок вперед. Точні деталі про TDP і тип пам’яті ще невідомі.

Тож для поціновувачів геймінгу силами свого ноутбука RTX 5050 виглядає як золота середина між ціною і продуктивністю. Якщо плануєте апгрейд, можливо, варто зачекати на цю красуню.

Читацька думка

Після невеличких доопрацювань ми повертаємо блок під назвою «Читацька думка». Раніше вона називалася «Експертна думка — IT Community». Її можна залишити під будь-яким матеріалом на ITC. Після того, як ви написали свою думку, вона стає самостійним матеріалом, до якого також можна залишити свої коментарі та реакції. І найголовніше — промо експертної думки опиниться одразу під статтею, в якій ви її написали та відображатиметься пріоритетніше за звичайні коментарі.

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Не може бути коротша за 77 слів.

Найближчим часом ми анонсуємо конкурс «Коментатор місяця» якраз серед тих, хто залишить найкращу «Читацьку думку». В ній братимуть участь всі читацькі думки починаючи від сьогоднішнього дня.

Ось таким був цей тиждень. Чекаємо вас у коментарях п’ятничного чату. А які новини стали найважливішими для вас?