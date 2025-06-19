Ілон Маск, до побачення. Honda успішно випробувала багаторазову ракету

Honda

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Японський концерн Honda добре відомий, як один з провідних автовиробників. Однак його дослідницький підрозділ Honda R&D неочікувано заявив про успішні випробування багаторазової космічної ракети.

Ракета заввишки 6 метрів без проблем стартувала та досягла максимальної висоти у 265 метрів, приземлившись після цього на стартовому майданчику. Її вага складає усього близько 907 кг без урахування палива. Порівняно з нею довжина першого прототипу багаторазової ракети SpaceX, Grasshopper складала 32,3 метри.

«Honda почала дослідження в галузі ракет, ґрунтуючись на переконанні, що має потенціал зробити більший внесок у повсякденне життя людей, запускаючи супутники за допомогою власних ракет, що може призвести до появи різних послуг, сумісних також з іншими напрямками діяльності Honda», — пояснюють у компанії.

У 2021 році у Honda заявили про початок розробки прототипу ракетного двигуна. У квітні компанія поділилася планом випробувати систему відновлюваної енергії для Місяця на Міжнародній космічній станції. У тому ж місяці Honda також створила космічний підрозділ у США для розвитку співпраці з американськими компаніями.

Протягом кількох найближчих років Honda планує провести перші суборбітальні випробування своєї ракети. Наразі у Японії лише кілька компаній, зокрема, Mitsubishi, IHI Corporation и Space One мають ракети-носії орбітального класу. При цьому вони всі одноразові. Розробка багаторазової ракети Honda може стати проривом для японської космічної промисловості, якщо компанія продовжить вдосконалювати свою технологію.

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Між тим головний внутрішній конкурент Honda — автоконцерн Toyota також готується взяти участь у гонці космічних технологій. Компанія цього року заявляла про інвестування у японський стартап Interstellar Technologies із метою масового виробництва власних космічних ракет.

Джерело: Futurism

Розділ Технології виходить за підтримки

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