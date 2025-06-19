Новини Технології 19.06.2025 о 13:07 comment views icon

Ілон Маск, до побачення. Honda успішно випробувала багаторазову ракету

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Ілон Маск, до побачення. Honda успішно випробувала багаторазову ракету
Honda
Розділ Технології виходить за підтримки

Японський концерн Honda добре відомий, як один з провідних автовиробників. Однак його дослідницький підрозділ Honda R&D неочікувано заявив про успішні випробування багаторазової космічної ракети.

Ракета заввишки 6 метрів без проблем стартувала та досягла максимальної висоти у 265 метрів, приземлившись після цього на стартовому майданчику. Її вага складає усього близько 907 кг без урахування палива. Порівняно з нею довжина першого прототипу багаторазової ракети SpaceX, Grasshopper складала 32,3 метри.

«Honda почала дослідження в галузі ракет, ґрунтуючись на переконанні, що має потенціал зробити більший внесок у повсякденне життя людей, запускаючи супутники за допомогою власних ракет, що може призвести до появи різних послуг, сумісних також з іншими напрямками діяльності Honda», — пояснюють у компанії. 

У 2021 році у Honda заявили про початок розробки прототипу ракетного двигуна. У квітні компанія поділилася планом випробувати систему відновлюваної енергії для Місяця на Міжнародній космічній станції. У тому ж місяці Honda також створила космічний підрозділ у США для розвитку співпраці з американськими компаніями.

Протягом кількох найближчих років Honda планує провести перші суборбітальні випробування своєї ракети. Наразі у Японії лише кілька компаній, зокрема, Mitsubishi, IHI Corporation и Space One мають ракети-носії орбітального класу. При цьому вони всі одноразові. Розробка багаторазової ракети Honda може стати проривом для японської космічної промисловості, якщо компанія продовжить вдосконалювати свою технологію.

Між тим головний внутрішній конкурент Honda — автоконцерн Toyota також готується взяти участь у гонці космічних технологій. Компанія цього року заявляла про інвестування у японський стартап Interstellar Technologies із метою масового виробництва власних космічних ракет.

У США розробляють ракетний двигун на розплавленому урані

Джерело: Futurism

Розділ Технології виходить за підтримки

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