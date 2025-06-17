Новини Пристрої 17.06.2025 о 11:37 comment views icon

Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench

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Андрій Русанов

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Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
Ноутбуки з відеокартами RTX / NVIDIA

Ноутбучна NVIDIA RTX 5050 на ймовірному графічному процесорі GB207, наймолодша в сімействі Blackwell, солідно випереджає попередницю та не надто багато відстає від 5060.

Десктопна версія RTX 5050 майже напевно матиме 2560 ядер CUDA. Це означає, що чип GB207 отримає 20 потокових мультипроцесорів. Найбільш ймовірно, версія для ноутбуків не надто відрізнятиметься — тест Geekbench підтверджує ті ж 20 обчислювальних блоків та схожу конфігурацію.

У характеристиках можна побачити тактову частоту 2407 МГц (режимі розгону) та 7,96 ГБ пам’яті (йдеться про 8 ГБ). Все ще невідомо, буде це GDDR6, чи GDDR7, однак попередні чутки кажуть про GDDR6 зі швидкістю 20 Гбіт/с. TDP також поки лишається невідомим.

З результатом 88 727 балів в Geekbench 6.4 OpenCL, RTX 5050 приблизно на 14% повільніша за мобільну RTX 5060. Потрібно мати на увазі, що це середні показники, тому продуктивність конкретних варіантів і сценаріїв може відрізнятися. Відеокарта RTX 4060 для ноутбуків набрала у Geekbench 89 206 балів, що свідчить про майже таку ж продуктивність, як і у RTX 5050. Порівняно з відеокартою RTX 4050 для ноутбуків, 5050 приблизно на 19% швидша.

Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench

Раніше німецька компанія Kiebel оприлюднила характеристики мобільної RTX 5050 з дещо більшою частотою boost у складі комп’ютерів Helix 13. Згідно з цими даними, карта все ж матиме GDDR6.

Джерело: VideoCardz

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