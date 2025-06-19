Г’ю Лорі не хоче повернення «Доктора Хауса»: «Йому байдуже на аудиторію чи відродження шоу»

Г'ю Лорі в ролі «Доктора Хауса»

Актор Г’ю Лорі розбиває надії фанатів на 9-й сезон «Доктора Хауса» — йому відверто байдуже, що хтось жадає побачити продовження серіалу.

Виконавцю головної ролі настільки не хочеться повертатися до ролі, що він відмовляється навіть від подкастів. Якщо казати дуже просто, його «не цікавлять такі можливості» — він вже переріс свою культову роль.

«Я зараз процитую, що він сказав: „Його не цікавлять подібні можливості, відверто кажучи, йому байдуже на аудиторію чи відродження шоу“», — каже ведучий доктор Майк Варшавський в нещодавньому епізоді подкасту «Доктор Майк».

Він пояснив, що запросив Г’ю Лорі взяти участь у подкасті, але отримав чітку відмову через представників актора.

«Це просто така пряма і чесна відповідь. Справа не в тому, що він не хоче брати участь у вашому шоу, просто він не хоче більше ніколи бути Доктором Хаосом», — додає Майк Варшавський.

“[Hugh Laurie] Frankly doesn’t care about the audience or reliving the show [House]” LMAOpic.twitter.com/Yagnw9l7fe — Frank (@f_lynyrd) June 16, 2025

Нагадаємо, Лорі грав роль Хауса з 2004 по 2012 рік у серіалі «Доктор Хаус», який виходив на каналі Fox. Його персонаж — геніальний лікар, який розв’язує складні медичні випадки. Його важкий характер, різкість, відлюдькуватість, кульгавість та залежність від знеболювального не заважає йому рятувати життя. За 8 сезонів серіал отримав п’ять «Еммі» та два «Золоті глобуси», а Лорі шість разів номінували на найкращу чоловічу роль у драмі. Серіал досі залишається одним з тих, які хочеться переглянути.

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Але після завершення серіалу єдине публічне повернення Г’ю Лорі до образу Хауса було у 2020 році — під час пандемії. Тоді він написав у Twitter, що не може «говорити за Хауса», але припустив, що той сказав би: «Це епідемія, а не діагностична проблема. Ми вирішуємо її разом, залишаючись на відстані».

На сьогодні Лорі не висловлює бажання повертатися до ролі, яку зробила його культовим героєм. І його можна зрозуміти, бути заручником своєї ролі — прокляття для актора.

Джерело: Games Radar