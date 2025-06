Г’ю Лорі не хоче повернення «Доктора Хауса»: «Йому байдуже на аудиторію чи відродження шоу»

Актор Г’ю Лорі розбиває надії фанатів на 9-й сезон «Доктора Хауса» — йому відверто байдуже, що хтось жадає побачити продовження серіалу.

Виконавцю головної ролі настільки не хочеться повертатися до ролі, що він відмовляється навіть від подкастів. Якщо казати дуже просто, його «не цікавлять такі можливості» — він вже переріс свою культову роль.

Він пояснив, що запросив Г’ю Лорі взяти участь у подкасті, але отримав чітку відмову через представників актора.

“[Hugh Laurie] Frankly doesn’t care about the audience or reliving the show [House]”

