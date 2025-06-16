Tesla оновила Model S та X — мізерні зміни за +$5000

Tesla Model S та X подорожчали на $5000 / Depositphotos

Tesla чимось нагадує кухаря з вишуканого ресторану: щоразу додає по дрібці змін до своїх страв, а потім з усмішкою оновлює цінник. Цього разу «в оновлене меню» пішли Model S та Model X. Це не найпопулярніші моделі у лінійці компанії (разом вони дають менш як 5% від річних продажів), але, тим не менш, отримали нову порцію вдосконалень. Щоправда, основні зміни — «під капотом», зате ціна зросла на цілих $5000. Таке собі оновлення з сюрпризом.

Зовнішність: зміни для уважних

Якщо ви чекали візуальної революції — заспокойтесь. Більшість змін побачать лише ті, хто звик порівнювати по пікселях. В оновлених Model S і Model X дизайнери змінили передні бампери у версіях Plaid — трохи агресивніше, трохи сучасніше. Що цікаво, навіть через 13 років після старту виробництва, силует Model S досі виглядає свіжим. А от Model X, як був «пухкеньким», так і залишився.

Обидві моделі отримали нові колеса. Для Model X — це 20- або 22-дюймові диски, причому більші коштують $5500. Model S теж не пасе задніх: 19- або 21-дюймові диски обійдуться вам у максимум $4500. І не забудьте додати нову камеру в передньому бампері та фари з адаптивними функціями. За словами Tesla, зміни, внесені до зовнішнього вигляду Model S Plaid, також покращують її стійкість на високій швидкості.

Колірна палітра поповнилася новим відтінком під назвою Frost Blue — і це ще плюс $2500. А якщо вам не до душі фірмове кермо Yoke — не біда: звичайне тепер стандартне. Yoke залишився лише в Model X і коштує додаткову тисячу. Хоча, можливо, це не апгрейд, а навпаки?

Вдосконалення «під капотом»

Оновлення торкнулися й механічної частини електромобілів. Tesla не пішла настільки далеко, як із новими Model 3 та Y, але дещо підрихтувала підвіску: нові втулки, інше налаштування — обіцяють кращу плавність ходу. У салоні тепер ще тихіше — дякувати новій системі активного шумозаглушення.

Інтер’єр загалом залишився без радикальних змін, але з’явилася конфігурована підсвітка на панелі приладів, дверях і центральній консолі. І ще — маленький бонус: при запуску авто підсвітка виконує унікальну анімацію. На Model 3 чи Y такого не побачиш. Ну бо преміум — він же не тільки у шкірі сидінь, правда ж?

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Ціни

Як і слід було очікувати, новизна збільшує цінник. Обидві моделі подорожчали на $5000. Model X у версіях Long Range і Plaid тепер стартує від $89990 і $104990 відповідно. Model S — від $84990 і $99990.

Вказані зміни не тягнуть на «повноцінне оновлення». Скоріш це незначний «фейсліфтінг», але фанатам марки й цього вистачить. І Tesla це чудово знає. Тим, хто хотів більшого — краще зачекати на щось справді нове. Або у конкурентів.

Джерело: carscoops