П’ятничний чат — легкі підсумки тижня

Якось непомітно завершився не тільки робочий тиждень, але й квітень місяць. Отож прийшов час нашої традиційної рубрики «П`ятничний чат», де під невеличкою підбіркою факапів та цікавинок ок ми можемо неформально поспілкуватися у коментарях, я як в старому-доброму Vypress chat.

Ілон Маск знову роздав обіцянки, як цукерки на Хелловін: мовляв, Cybertruck за $100 тисяч плаватиме, як справжній човен, і перетинатиме річки. Але один відважний (чи просто наївний?) власник із Каліфорнії вирішив перевірити це на практиці. Результат? Його «човен» застряг у воді, як корабель на мілині. Дорожня поліція навіть сфотографувала цей епічний фейл. Ну що ж, Ілоне, здається, твій пікап не стільки титанічний корабель, скільки «Титанік».

Маск раніше заявляв, що Cybertruck «достатньо водонепроникний», щоб долати озера і навіть моря за спокійної погоди. Є навіть спеціальний «режим подолання броду», але от біда — він не покривається гарантією Tesla. Тож коли власник активував цей режим і поїхав у воду, результат був передбачуваним.

Студія Warhorse, яка створила Kingdom Come Deliverance 2, вирішила зіграти на випередження і найняла групу «моральних» консультантів, щоб гра нікого не образила. Креативний директор Даніель Вавра зізнався, що страх перед критикою був настільки сильним, що він боявся втратити роботу. Тож сценарій перевіряли на образливість для кожної релігії, меншини чи групи людей. Ну що ж, здається, середньовічна Чехія стала найполіткоректнішим місцем у геймерському світі!

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Попри всі зусилля, гра все ж отримала порцію негативу: комусь не сподобалася репрезентація культур, а хтось обурився романтичними сюжетами чи відсутністю темношкірих персонажів. Вавра навіть публічно заявив: «Не подобається — не купуйте!» Але, видається, скандали лише підігріли інтерес: гра зібрала 88 зі 100 на Metacritic і продала 2 мільйони копій за два тижні. Тож, можливо, трохи хейту — це найкраща реклама? Як показує практика в коментарях на ITC також постійно не завжди спокійно.

Тим часом уряд України схвалив законопроєкт, за яким цифрові платформи, такі як OLX, Rozetka чи «Кабанчик», стануть податковими агентами. Вони автоматично утримуватимуть 10% податку (5% податку + 5% військового збору) з доходів користувачів, які продають товари чи надають послуги. Навіть якщо ти раз на три роки продаєш старий смартфон за копійки, податок все одно нарахують. Ось так, тепер навіть бабусі з огірками на OLX стануть «важливими платниками податків»!

Закон охоплює все: від оренди квартир до особистих послуг і продажів. Якщо ти зробив понад 3 продажі на рік або заробив понад €2000, готуйся відкривати окремий банківський рахунок. А податкова ще й матиме доступ до твоїх банківських операцій. Данило Гетманцев обіцяє, що це принесе державі 10 мільярдів гривень щороку. Ну що ж, здається, час ховати своє скіфське золото подалі від маркетплейсів!

Педро Паскаль, зірка «The Last of Us», вирішив не мовчати та вдарив по больовому місцю фанатів Гаррі Поттера. Він різко розкритикував Джоан Роулінг за її позицію щодо «спільноти ім’я якої не можна називати», назвавши її дії «огидним лайном», і підтримав бойкот майбутнього серіалу від HBO вартістю $2 мільярди. Ось так, поки одні чекають на магію Гоґвортсу (чи все-таки Хогвардсу?), інші готові спалити всі мантії на знак протесту! Водночас багато людей (і я в тому числі) вже готові платити підписку за те, щоб менше бачити самого Педро Паскаля.

Серіал і без того загруз у скандалах: фанати обурені кастингом темношкірого Снейпа у виконанні Паапа Ессієду, хоча обіцяли «достовірну» адаптацію. До складу вже увійшли Джон Літгоу як Дамблдор і Нік Фрост як Геґрід, але головних героїв ще не обрали. А поки HBO шукає ідеальних Гаррі, Рона і Герміону серед 32 тисяч дітей, Паскаль, здається, готовий зіграти роль головного заклинателя бойкоту. Чи вплине це на долю проєкту? Побачимо у 2027 році!

NVIDIA вразила світ своїм новим інструментом AI Blueprint для 3D-керованої генерації зображень. На відміну від звичайних моделей «текст у зображення», цей інструмент дозволяє творцям контролювати ракурси, розміщення об’єктів і композицію через Blender. Більше не треба вгадувати, що вийде, адже усе під твоїм контролем. Здається, NVIDIA вирішила зробити з нас усіх режисерів віртуального кіно, які самі створять собі свій канонічний серіал по Гаррі Поттеру!

Інструмент використовує карту глибини та текстові підказки, щоб створювати зображення з точною перспективою, а модель FLUX.1-dev забезпечує хорошу якість. Потрібна лише відеокарта GeForce RTX 4080 або новіша, і ти можеш завантажити AI Blueprint із сайту NVIDIA. Усе необхідне для старту вже включено: від плагінів до інструкцій. Тож всі, хто жалівся на високі ціни тепер напевно зрозуміли причину. Відеокарта з інструменту для забавок давно вже перетворилась на робочий інструмент.

Поки одні називають ШІ «псевдоінструментом», все більше людей користуються новими можливостями. Згідно з опитуванням від KPMG та Мельбурнського університету, 57% працівників по всьому світу видають контент, створений штучним інтелектом, за свій власний. У дослідженні взяли участь понад 48 тисяч осіб із 47 країн, і виявилося, що багато хто потайки використовує ШІ, щоб здаватися продуктивнішим. Ну що ж, здається, ШІ став справжнім «колегою», який робить усе за тебе, а ти лише підписуєшся під результатом!

Цікаво, що 58% опитаних свідомо вдаються до допомоги ШІ, а третина робить це щотижня. Професор Ніколь Гіллеспі зазначає, що тиск на працівників змушує бути «на хвилі» сучасних технологій. І ось парадокс: половина навіть не навчалася роботі з цими інструментами, а 66% не перевіряють точність відповідей. Питання лише в тому, коли твій шеф зрозуміє, що ти більше не потрібен.

Нагадую, що триває подвійний конкурс на ITC: «Автор місяця IT Community» та «Коментатор місяця — Весна 2025». Сім переможців отримають класні призи: клавіатури HATOR ICEFALL PRO WIRELESS BLACK, миші PROHATOR QUASAR 3 ULTRA 8K WIRELESS та SSD SAMSUNG 990 PRO 1TB та SSD SPATIUM M371.