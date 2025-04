Педро Паскаль у серіалі The Last Of Us

У той час як HBO/Warner Bros. «старанно» підбирають акторський склад до майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зірка іншої популярної екранізації Педро Паскаль намагається звести їхні зусилля нанівець.

Причина полягає у Джоан Роулінг, а точніше в її ставленні до ЛГБТ. Паскаль, відомий підтримкою спільноти, розкритикував письменницю за просування нещодавнього рішення Верховного суду Великої Британії, яке юридично визначило поняття «жінка» як таке, що стосується виключно осіб, народжених біологічно жінками. Зірка The Last Of Us не підбирав слів у соцмережах, описавши дії Роулінг, як «огидне лайно», і підтримав заклик активіста Таріка Рауфа бойкотувати усі проєкти, пов’язані з Гаррі Поттером — у тому числі й майбутній серіал HBO вартістю приблизно у $2 млрд.

Власне сам серіал і без Паскаля потрапив у скандали вже з попереднім вибором акторів, де найбільше фанів занепокоїв новий темношкірий Снейп у виконанні Паапа Ессієду — при тому, що телеканал обіцяв «достовірну» адаптацію книг, які чітко описували персонажа, як блідого.

До решти підтвердженого акторського складу, нагадаємо, увійшли Джон Літгоу (Альбус Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), Нік Фрост (Рубеус Геґрід), Пол Вайтхаус (Арґус Філч) та Люк Теллон (професор Квірел). Акторів на роль Гаррі, Рона та Герміони чи жодних інших персонажів-учнів школи магії ще не представляли, хоча торік в HBO звітували, що прослухали на кастингах 32 000 дітей.

Марк Майлод («Гра престолів») зрежисує кілька епізодів, сценаристом проєкту стала Франческа Гардінер, а сама Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка. Серіал складатиметься із 7 сезонів, а його виробництво займе щонайменше 10 років. Прем’єра першого попередньо запланована на 2027 рік.

Що цікаво, серіалом The Last Of Us також опікується HBO, але поки невідомо, як саме керівники відреагували на заяву Паскаля.