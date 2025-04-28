Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck плаватиме, як човен ─ автовласник перевірив

Ілон Маск, як завжди, наобіцяв золоті гори! Він запевняв, що його Cybertruck плаватиме, як справжній човен, і навіть річки перетинатиме. А один автовласник, мабуть, повірив йому на слово і вирішив перевірити ці обіцянки на практиці. І що ви думаєте? Застряг, як муха в павутині, у своєму красені за $100 тис.

Ілон Маск неодноразово заявляв, що автомобілі Tesla можуть плавати і ненадовго служити човном. Ці заяви ніколи не сприймалися всерйоз, оскільки в гарантії Tesla вказано інше щодо заїзду автомобіля у воду.

Однак генеральний директор компанії підтвердив свою заяву спеціально для Cybertruck. Перед запуском виробничої версії Cybertruck Маск заявив, що автомобіль буде «достатньо водонепроникним», щоб служити човном і перетинати річки:

«Cybertruck буде достатньо водонепроникним, щоб ненадовго служити човном, тому він зможе перетинати річки, озера і навіть моря, якщо хвилі не надто сильні»

Маск додав, що мета полягає в тому, щоб Cybertruck міг перетинати воду між базою SpaceX Starbase і островом Південний Падре в Техасі, що становить близько 360 метрів.

Tesla навіть розробила спеціальний «режим подолання броду» для свого електропікапа. Tesla стверджує, що цей режим максимально збільшує кліренс під час поїздки й тимчасово «створює тиск у батарейному блоці».

Проблема полягає в тому, що цей особливий режим активується через режим бездоріжжя, який не покривається гарантією Tesla. Тому до всіх цих заяв варто ставитися з долею скепсису. Коли гарантія Tesla суперечить тому, що говорить Маск, краще дослухатися гарантії, а не заяв експресивного очільника.

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Власник Tesla Cybertruck у місті Тракі, штат Каліфорнія, схоже, вирішив довіритися саме словам Маска ─ він активував режим подолання броду і спробував заїхати у воду. В такому режимі він заїхав недалеко ─ Cybertruck швидко застряг. Місцева дорожня поліція Каліфорнії поділилася фотографіями наслідків такої спроби перетнути бездоріжжя та броду.

Дорожня поліція Тракі допомогла з витягуванням автомобіля. Інформація про пошкодження Cybertruck, якщо вони є, відсутня.

Варто зауважити, що це не перша невдала спроба використати електропікап як водний транспорт. Раніше Tesla Cybertruck затонув під час спуску гідроцикла.

Схоже, що у цьому випадку це явно більше помилка користувача, ніж проблема Cybertruck. Проте висновок цілком очевидний ─ Cybertruck далеко не найкращий електричний пікап для бездоріжжя.

Раніше розповідалося, що Ілон Маск обіцяв автономність, але Cybertruck з FSD v13 врізався в стовп. А загалом Tesla знайшла гідне застосування Cybertruck ─ возити інші авто для реклами.

Джерело: electrek