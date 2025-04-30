NVIDIA презентувала AI Blueprint ─ просунутий інструмент для керованої генерації зображень у 3D

Розділ Технології виходить за підтримки

NVIDIA оголосила про доступність нового інструменту генеративного штучного інтелекту AI Blueprint для 3D-керованої генерації. На відміну від багатьох інших генеративних моделей, ця новинка дає авторам більше контролю за дрібними деталями та композицією.

Традиційні моделі перетворення тексту на зображення часто не справляються, коли творцям або розробникам потрібні конкретні ракурси камери, точне розміщення об’єктів або чітка сцена. AI Blueprint для 3D-керованої генерації розв’язує цю проблему. Новий інструмент об’єднує 3D-сцени з генерацією зображень за допомогою ШІ через автоматизований конвеєр.

Отже, AI Blueprint надає творцям контроль над структурою зображення, компоновкою і перспективою безпосередньо з Blender. При цьому відпадає необхідність у прописуванні багатьох підказок або складному налаштуванні. Тим самим усуваються здогадки й пришвидшується творчій процес.

NVIDIA AI Blueprint для 3D-керованої генерації дає змогу контролювати процес створення зображень, використовуючи попередню 3D-сцену в Blender, яка забезпечує генератор зображень картою глибини. У поєднанні з текстовим запитом користувача ця система генерує бажані зображення. В цьому випадку використовується генератор зображень FLUX.1-dev від Black Forest Labs.

Карта глибини допомагає моделі розуміти, де мають розміщуватись об’єкти. Перевага цього методу в тому, що не потрібні деталізовані 3D-моделі або якісні текстури. Завдяки 3D-сцені користувачі можуть легко переміщувати об’єкти або змінювати ракурси камери.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Усередині Blueprint використовується інструмент ComfyUI, який дозволяє зв’язувати моделі генеративного ШІ у гнучкі конвеєри. Наприклад, плагін ComfyUI для Blender дозволяє напряму з’єднати Blender із ComfyUI. Крім того, мікросервіс NVIDIA NIM дає змогу запускати модель FLUX.1-dev з максимальною продуктивністю на GPU GeForce RTX.

Blueprint включає все необхідне для початку роботи з просунутим робочим процесом генерації зображень: Blender, ComfyUI, плагіни для їх з’єднання, мікросервіс FLUX.1-dev NIM та вузли ComfyUI, потрібні для запуску. Для ШІ-художників також надається інсталятор та детальні інструкції з розгортання.

Наразі доступні 10 мікросервісів NIM для RTX, які охоплюють завдання від генерації зображень і текстів до мовного ШІ й комп’ютерного зору.

AI Blueprint для 3D-керованої генерації вимагає відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 або новішу. Інструмент AI Blueprint доступний для завантаження з офіційного сайту NVIDIA.

Раніше Nvidia представила ШІ-модель Fugatto, яка «розуміє і генерує звук так само, як це роблять люди».

Джерело: NVIDIA

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.