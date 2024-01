Хайп навколо Palworld, яку називають «Pokémon з пушками», продовжується. За останню добу студія Pocketpair продала ще 2 млн копій, досягнувши шаленої позначки 6 млн за 4 дні.

#Palworld has sold over 6 million copies in only 4 days!

Our all-time peak player count has also surpassed 1.7 million.

Thank you very much!!

Some users are experiencing problems and bugs, which we are addressing with the highest priority.

Thanks for your support! pic.twitter.com/j1CGWW52Rr

— Palworld (@Palworld_EN) January 23, 2024