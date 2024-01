Покемони йдуть у Palworld: у моді Пікачу працює кайлом, Еш – протагоніст, Джессі з Команди R – ігровий бос

У феноменально успішну гру Palworld, яку називають «Покемони з пушками», додали класичних покемонів та їхніх володарів. У новому моді для гри, який наразі перебуває у виробництві, Еш є персонажем гравця, Джессі з Команди R – дрібним босом гри, а Пікачу добуває каміння кайлом. Також тут багато інших покемонів з класичного аніме-серіалу. Автори опублікували трейлер мода.

Геймплей Palworld порівняний з такими іграми, як Fortnite або The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Але найбільш гра нагадує покемонів, завдяки різноманітним створінням, які називаються Pals. Мод, який додає справжніх покемонів, ще не опублікований, але ютюбер Toasted Shoes запостив тизер, що демонструє гру з модом – детальне відео очікується 23 січня.

Коротко – мод перетворює всіх створінь Palworld на еквіваленти з Pokémon. У трейлері можна побачити, як Еш полює на дику Тортерру, Пікачу допомагати будувати фортеці та працює разом зі своїми друзями Броком і Місті. Давній антагоніст аніме, Джессі з Team Rocket навіть стала раннім босом.

Колись це мало статися, і сталося дуже швидко. Шанувальники Pokémon не дивуються, коли улюблених персонажів додають до інших ігор – були й інші приклади. Навіть без Пікачу та інших Palworld розійшлася накладом понад 4 млн та посунула Cyberpunk 2077 в онлайні.

Джерело: Kotaku