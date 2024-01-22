Хайпова Palworld за три дні розійшлася накладом понад 4 млн копій — вона обійшла Cyberpunk 2077 за піковим онлайном в Steam і увійшла до топ-5

Гра про «Pokémon з пушками» — вийшла днями й відтоді про неї тільки й розмов. Згідно зі словами компанії Pocketpair, вона продала понад 4 млн копій гри Palworld, зумівши реалізувати мільйон копій за вісім годин.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days! Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour. Thank you everyone for playing Palworld! Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc — Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024

Запуск став найбільшим у Steam цього року. Настільки успішним, що сервери гри не витримують навантаження, передає Engadget. Розробник «працює над розв’язанням цієї проблеми якнайшвидше!».

Успішність підтверджується 5 місцем за найбільшим піковий онлайном за всю історію. За цим показником Palworld обійшла Cyberpunk 2077 і чимало легендарних ігор.

Версія Palworld у ранньому доступі з’явилася на Game Pass, тож кількість завантажень, ймовірно, набагато більша, оскільки немає даних для Xbox Series X/S.

Ця гра похмура і жорстока. Замість того, щоб випустити непотрібних монстрів назад у дику природу, гравець вбиває їх сокирою. Є змога продати своїх «друзів» у рабство, з’їсти їх, та битися з ними до смерті. Все це пропонується, як сатира на саму природу покемонів — ігрової франшизи, в якій гравці змушують своїх дуже хороших друзів битися лише для того, щоб покращити власну репутацію.