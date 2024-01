Хайпова Palworld за три дні розійшлася накладом понад 4 млн копій — вона обійшла Cyberpunk 2077 за піковим онлайном в Steam і увійшла до топ-5

Гра про «Pokémon з пушками» — вийшла днями й відтоді про неї тільки й розмов. Згідно зі словами компанії Pocketpair, вона продала понад 4 млн копій гри Palworld, зумівши реалізувати мільйон копій за вісім годин.

#Palworld has sold over 4 million copies in only about 3 days!

Momentum has increased since yesterday, with the latest sales at 86,000 units per hour.

Thank you everyone for playing Palworld!

Please leave a review if you've been enjoying your time in Palworld!#Pocketpair pic.twitter.com/lTSLLiFHjc

— Palworld (@Palworld_EN) January 21, 2024