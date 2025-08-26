Новини Крипто 26.08.2025 comment views icon

Pantera Capital створить Solana-скарбницю вартістю $1,25 млрд

author avatar

Тетяна Нечет

Автор новин

Pantera Capital створить Solana-скарбницю вартістю $1,25 млрд

Pantera Capital у пошуках $1,25 млрд, щоб перетворити компанію, що котирується на Nasdaq, на Solana Co. — публічний інструмент, призначений для накопичення токенів Solana як скарбничого активу. ЗМІ під назвою The Information стверджує, що Pantera почне із залучення $500 млн, а потім ще $750 мільйонів через варанти.

На початку місяця Pantera відзвітувала про інвестування близько $300 млн у компанії цифрових активів скарбниці (DAT): різні токени та платформи для генерації прибутку та зростання чистої вартості активів.

DAT-портфель Pantera охоплює вісім криптовалют, серед яких й Solana, з частками в Twenty One Capital, DeFi Development Corp та Sharplink Gaming. На початку поточного тижня Pantera приєдналася до ParaFi Capital у підтримці Sharps Technology — скарбничого інструменту Solana, який має намір залучити $400 млн.

Протягом останніх кількох місяців низка менших компаній, що котируються на Nasdaq, також переорієнтувалися на скарбниці Solana. Платформа фінансування нерухомості DeFi Development Corp, раніше відома як Janover,  перетворилася на компанію ШІ-послуг. Вона подвоїла свої холдинги до понад 163,000 SOL вартістю близько $21 млн.

Edtech компанія Classover придбала близько 6,500 SOL як перший крок у плані, підтриманому програмою конвертованих нот на $500 млн, також з метою придбання та стейкінгу SOL.

Канадські компанії, такі як SOL Strategies та Torrent Capital, тримають $62 млн та $6,4 млн відповідно.

На сьогодні загальна вартість публічних скарбниць Solana становить понад $695 млн, що становить близько 0,69% від загального обсягу SOL.

Джерело: The Information

