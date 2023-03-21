Парламент підтримав закон про безплатне зберігання генетичного матеріала захисників та захисниць України на випадок втрати репродуктивної здатності

Парламент прийняв за основу законопроєкт депутатки Оксани Дмітрієвої №8011 від 08.09.2022 щодо створення державних гарантій збереження можливості біологічного батьківства/материнства для захисників та захисниць України, у випадку отримання ними поранень, які впливають на репродуктивні функції. Згідно з ним, українські військовослужбовці зможуть безплатно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Ідея законопроєкту виникла на початку літа 2022 року під час візиту групи депутатів до Великої Британії, де існує подібна практика. Згодом Оксана Дмітрієва побувала у США – там усі військові залишають на зберігання власні репродуктивні клітини.

Згідно с законом, людина, що вирішила зберігати свої клітини, зазначає, кому та на який строк залишений генетичний матеріал (строк може бути обмеженим або ні). За бажанням, можливо закріпити право розпоряджатися клітинами виключно за собою, або передати у разі завершення строку чи інших обставин власні клітини у загальний фонд. Усі дії з репродуктивним матеріалом відбуватимуться виключно за згодою пацієнта.

Надані клітини проходять ретельний якісний відбір. За словами Оксани Дмітрієвої, це може бути, наприклад, 10 з 20 наданих зразків. Пацієнта розпитають про спадкові хвороби, матеріал буде ретельно досліджений науковцями.

Для жінок у випадку втрати можливості народжувати передбачено можливість сурогатного материнства, але тільки у межах України.

Клітини зберігатимуться коштом держави. Зберігання чоловічого матеріалу коштуватиме близько 500-600 грн на місяць. Основні витрати – на препарати для вилучення яйцеклітин у жінок, 30-40 тис. грн на одну пацієнтку. Збереження яйцеклітин – відносно нова процедура, її проводять не більше 15 років.

Джерела: Ярослав Железняк, ZN.UA