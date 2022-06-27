PayPal продовжив для українців термін переказів без комісії — до 30 вересня

PayPal вирішив продовжити для українців пільгові умови на здійснення грошових переказів — безкомісійний період діятиме щонайменше до 30 вересня 2022 року. Про це повідомила пресслужба Мінцифри та очільник міністерства Михайло Федоров.
17 березня PayPal, яка однією з перших серед міжнародних компаній пішла з російського ринку після початку повномасштабної війни рф проти України, майже повноцінно запрацював для користувачів з України Наразі грошові перекази можуть здійснюватися лише приватними особами, тоді як український бізнес досі не може використовувати платіжну систему для зарахування коштів, отриманих від надання послуг за кордоном. . Одночасно платіжна система тимчасово скасувала комісії для українців — останнім днем пільгового періоду було визначено 30 червня. Тепер PayPal вирішила продовжити дію пільгових умов користування сервісом ще на три місяці — до 30 вересня включно.
Також у Мінцифрі повідомили цікаву статистику за 3 місяці роботи сервісу:
- Українці створили понад 200 тисяч нових акаунтів.
- Загальна сума грошей, яку переказали та отримали українці за цей час, становить 200 мільйонів доларів.
- За сприяння компанії на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям по всьому світу, надійшли пів мільярда доларів.
У Мінцифрі подякували PayPal за підтримку України та закликали компанію якомога швидше усунути останнє обмеження та відкрити усі можливості для бізнес-акаунтів. Це потрібно, щоб український бізнес міг розвиватися активніше, а вітчизняні інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal.