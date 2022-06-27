PayPal продовжив для українців термін переказів без комісії — до 30 вересня

PayPal вирішив продовжити для українців пільгові умови на здійснення грошових переказів — безкомісійний період діятиме щонайменше до 30 вересня 2022 року. Про це повідомила пресслужба Мінцифри та очільник міністерства Михайло Федоров.

17 березня PayPal, яка однією з перших серед міжнародних компаній пішла з російського ринку після початку повномасштабної війни рф проти України, майже повноцінно запрацював для користувачів з України Наразі грошові перекази можуть здійснюватися лише приватними особами, тоді як український бізнес досі не може використовувати платіжну систему для зарахування коштів, отриманих від надання послуг за кордоном. . Одночасно платіжна система тимчасово скасувала комісії для українців — останнім днем пільгового періоду було визначено 30 червня. Тепер PayPal вирішила продовжити дію пільгових умов користування сервісом ще на три місяці — до 30 вересня включно.

Також у Мінцифрі повідомили цікаву статистику за 3 місяці роботи сервісу:

Українці створили понад 200 тисяч нових акаунтів.

Загальна сума грошей, яку переказали та отримали українці за цей час, становить 200 мільйонів доларів.

За сприяння компанії на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям по всьому світу, надійшли пів мільярда доларів.

У Мінцифрі подякували PayPal за підтримку України та закликали компанію якомога швидше усунути останнє обмеження та відкрити усі можливості для бізнес-акаунтів. Це потрібно, щоб український бізнес міг розвиватися активніше, а вітчизняні інтернет-магазини та виробники могли продавати по всьому світу, приймаючи гроші на PayPal.