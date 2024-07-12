Пекельна насолода: Doom запустили на мастурбаторі

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Ось вам і відповідь на питання «Навіщо вчити програмування?»

Класичний шутер Doom 1993 року знову опинився в центрі уваги технологічної спільноти. Цього разу гру змогли портувати на секс-іграшку.

Ютубер та інженер Аарон Крістофель (Aaron Christophel) презентував своє нове досягнення у відео, яке швидко набрало популярності в мережі. Раніше він вже дивував публіку, запустивши Doom на електричній зубній щітці. Цього разу Крістофель обрав пристрій Tifforun, який має вбудований екран — ключовий елемент для реалізації задуму.

Для втілення проєкту інженер модифікував пристрій, додавши необхідне апаратне забезпечення. Керувати можна за допомогою наявних кнопок: рух персонажа вперед, назад, ліворуч і праворуч, а також стрільба. Цікавою особливістю цієї версії стала «винагорода» — щоразу, коли ви вбиваєте монстра в Doom, мастурбатор вас «погладжує».

Спільнота Doom відома своєю креативністю у портуванні гри на різноманітні платформи. Гру вже запускали на калькуляторах, газонокосарках і навіть банкоматах. Нещодавно її вдалося інтегрувати у Fortnite. Дослідниця біотехнологій із Массачусетського технологічного інституту (MIT) Лорен Рамлан (Lauren Ramlan) змогла запустити Doom за допомогою кишкових бактерій. Також цю класичну гру запускали на тракторі John Deere і мікрокомп’ютері з Lego.

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Джерело: Kotaku

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