Запустити Doom на тракторі John Deere — ✅

Інтернет переповнений інформацією про запуск гри Doom на різних непристосованих для цього пристроях — аж до картонної коробки.

Зараз до цього списку можна додати й трактор. Дослідник безпеки Sick Codes разом із модером Skelegant попрацював над запуском гри на дисплеї трактора John Deere. Ігровий процес було продемонстровано на конференції хакерів Def Con у Лас-Вегасі.

У відео, розміщеному Sick Codes, показано, як гра працює у вигляді напівпрозорого накладення зверху інтерфейсу управління трактора. Досягнення такого результату вимагало місяців зусиль та включало злам системи Linux на тракторі John Deere 4240. Цю версію Doom було змінено – дія відбувається на кукурудзяному полі, де гравець косить ворогів за допомогою трактора.

With epic just-in-time help by NZ based doom modder @Skelegant. She helped get this run using DeHacked Doom, since gzdoom was a mission. Together, we teamed up to make this happen. She is amazingly talented. pic.twitter.com/OfVDMvRhzR — Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022

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Також Sick Codes розробив джейлбрейк, що дав йому root-доступ до системи керування трактором. Цей експлойт може допомогти фермерам обійти програмні блокування John Deere, котрі не дозволяють їм самостійно ремонтувати трактор.

Внаслідок зламу хакер отримав доступ до «журналів обсягом 1,5 ГБ», які офіційні дилери могли використовувати для діагностики проблем. Для отримання root-доступу довелося припаяти контролер безпосередньо до плати трактора.

Джерело: The Verge