Запустити Doom на тракторі John Deere — ✅

Інтернет переповнений інформацією про запуск гри Doom на різних непристосованих для цього пристроях — аж до картонної коробки.

Зараз до цього списку можна додати й трактор. Дослідник безпеки Sick Codes разом із модером Skelegant попрацював над запуском гри на дисплеї трактора John Deere. Ігровий процес було продемонстровано на конференції хакерів Def Con у Лас-Вегасі.

У відео, розміщеному Sick Codes, показано, як гра працює у вигляді напівпрозорого накладення зверху інтерфейсу управління трактора. Досягнення такого результату вимагало місяців зусиль та включало злам системи Linux на тракторі John Deere 4240. Цю версію Doom було змінено – дія відбувається на кукурудзяному полі, де гравець косить ворогів за допомогою трактора.

With epic just-in-time help by NZ based doom modder @Skelegant. She helped get this run using DeHacked Doom, since gzdoom was a mission. Together, we teamed up to make this happen. She is amazingly talented. pic.twitter.com/OfVDMvRhzR

— Sick.Codes (@sickcodes) August 14, 2022