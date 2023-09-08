Пенсія скасовується – Хаяо Міядзакі після «‎Хлопчика та Чаплі», ймовірно, випустить ще кілька мультфільмів

Хаяо Міядзакі, схоже, передумав йти на заслужений відпочинок – крім «Хлопчика та Чаплі‎» японський режисер задумав ще кілька анімаційних робіт.

У 2013 році всесвітньо відомий аніматор оголосив про завершення роботи в повнометражному кіно. Він розпустив Studio Ghibli, співзасновником якої був, і дозволив художникам піти у нові компанії. Утім сам Міядзакі так і не зміг перестати малювати, що врешті-решт вилилось у новий фільм, і як виявилось не єдиний.

Згідно з сайтом Gamesradar, віцепрезидент Studio Ghibli Джунічі Нішіока розказав журналістам, що 82-річний Хаяо регулярно відвідує офіс студії із новими ідеями, чим виказує інтерес до створення нових мультфільмів. Цікава новина, зважаючи на те, що «Хлопчика та чаплю» просували як останній фільм режисера «Віднесених привидами» (ще одна анімація Міядзакі, відзначена «Оскаром»).

«Хлопчик та Чапля‎» виходить за 10 років після попередньої роботи Міядзакі «Вітер дужчає‎» та розповідає про життя хлопця Махіто Макі (Сома Сантокі) під час Другої світової війни. Юнак переживає жахливу сімейну трагедію і змушений переїхати в сільську місцевість, де його батько (Такуя Кімура) виготовляє деталі для літаків японських військових (як це робив і батько Міядзакі). Махіто починає досліджувати таємничі краєвиди, зустрічаючи сіру чаплю — і з цього моменту фільм перетворюється на дивовижну, часто вражаючу фантасмагорію.

Нова робота Міядзакі вже вийшла в Японії (зібравши рекордні для Ghibli $13,2 млн за стартовий вікенд), а 8 грудня дебютує в США та Канаді. Нижче можна переглянути перший тизер: