Перший тизер «Хлопчика та Чаплі» — нового та останнього мультфільму Хаяо Міядзакі

Нова робота відомого режисера-аніматора вже вийшла в Японії (зібравши рекордні для Ghibli $13,2 млн за стартовий вікенд), а 8 грудня дебютує в США та Канаді.

Новий фільм Studio Ghibli «Хлопчик і чапля» від відомого японського анімаційного режисера Хаяо Міядзакі розповідає про життя хлопця Махіто Макі (Сома Сантокі) під час Другої світової війни. Юнак переживає жахливу сімейну трагедію і змушений переїхати в сільську місцевість, де його батько (Такуя Кімура) виготовляє деталі для літаків японських військових (як це робив і батько Міядзакі). Махіто починає досліджувати таємничі краєвиди, зустрічаючи сіру чаплю — і з цього моменту фільм перетворюється на дивовижну, часто вражаючу фантасмагорію.

«Хлопчик і чапля» — це перший повнометражний фільм Міядзакі за останні десять років після «Вітер дужчає» 2013 року, а також перша повнометражна робота Studio Ghibli після CG-фільму«Ая та відьма» 2020 року, знятого сином Міядзакі Ґоро.

Нині студія нарешті додала тизер, в якому можна роздивитися фантастичний, повний зелені, таємничих руїн та балакучих чарівних істот, світ.

Міядзакі Хаяо — один з найвідоміших у світі японських мультиплікаторів і анімаційних режисерів. Його часто називають азійським Волтом Діснеєм, хоча сам аніматор не любить цього порівняння. В Японії Міядзакі прославився завдяки повнометражним анімаційним шедеврам «Навсікая з Долини Вітрів» (1984), «Небесний замок Лапута» (1986), «Мій сусід Тоторо» (1988). На Заході він став широко відомим після випуску у 1997 році його фільму «Принцеса Мононоке». У 2003 році твір Міядзакі «Віднесені привидами» отримав премію Оскар як найкращий анімаційний фільм року.