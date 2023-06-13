Пентагон отримав восьму лазерну установку H4 від Raytheon – вона збиває БПЛА

Raytheon Technologies поставила Повітряним силам США ще одну лазерну установку. Бойовий лазер H4 потужністю 10 кВт повністю автономний та уміщається на автомобіль. Це вже четверта установка у ВС та восьма у розпорядженні Пентагону. Призначення лазера – перехоплення БПЛА.

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Високомобільне встановлення H4 можна помістити в кузов позашляховика, на палубу корабля або на стаціонарні об’єкти: землю, дахи. Один із варіантів, які пропонує Raytheon – легкий багі Polaris MRZR.

Розробкою бойового лазера займається підрозділ Raytheon Intelligence & Space. Крім лазерного модуля, до складу системи входять датчики дальньої дії EO/IR, терморегулятори, система електроживлення, ПЗ для керування та наведення. Фізично керування здійснюється за допомогою ноутбука та контролера.

Комплекс сумісний глобальними системами командування та ППО США. Лазер може інтегруватися та спільно працювати з комплексами NASAMS – спільні випробування двох систем показали відмінні результати. Під час випробувань управління здійснювалось із командного пункту NASAMS.

Основна перевага лазерного ППО – можливість миттєво нейтралізувати безпілотник. Промінь моментально досягає мети та виводить БПЛА з ладу. Його роботу прискорює швидка та високоточна система наведення.

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Джерело: Мілітарний