Новини Пристрої 13.06.2023 о 18:26

Пентагон отримав восьму лазерну установку H4 від Raytheon – вона збиває БПЛА

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Пентагон отримав восьму лазерну установку H4 від Raytheon – вона збиває БПЛА

Raytheon Technologies поставила Повітряним силам США ще одну лазерну установку. Бойовий лазер H4 потужністю 10 кВт повністю автономний та уміщається на автомобіль. Це вже четверта установка у ВС та восьма у розпорядженні Пентагону. Призначення лазера – перехоплення БПЛА.

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Високомобільне встановлення H4 можна помістити в кузов позашляховика, на палубу корабля або на стаціонарні об’єкти: землю, дахи. Один із варіантів, які пропонує Raytheon – легкий багі Polaris MRZR.

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Розробкою бойового лазера займається підрозділ Raytheon Intelligence & Space. Крім лазерного модуля, до складу системи входять датчики дальньої дії EO/IR, терморегулятори, система електроживлення, ПЗ для керування та наведення. Фізично керування здійснюється за допомогою ноутбука та контролера.

Комплекс сумісний глобальними системами командування та ППО США. Лазер може інтегруватися та спільно працювати з комплексами NASAMS – спільні випробування двох систем показали відмінні результати. Під час випробувань управління здійснювалось із командного пункту NASAMS.

Лазерна установка H4 від Raytheon

Основна перевага лазерного ППО – можливість миттєво нейтралізувати безпілотник. Промінь моментально досягає мети та виводить БПЛА з ладу. Його роботу прискорює швидка та високоточна система наведення.

Израиль разработал универсальный боевой лазерный модуль, который позволит и наземной, и воздушной боевой технике эффективно сбивать беспилотники и ракеты противника

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Джерело: Мілітарний


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