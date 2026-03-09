Легендарні гелікоптери Apache стануть мисливцями на дрони

Армія США намагається перетворити Apache на відносно дешевий засіб протидії дронам. Під час одного з тестів модернізований AH-64E Version 6 зміг виявити, відстежити й знищити 13 із 14 безпілотників.





Військові технології будуються на принципі ескалації. Одна армія винаходить меч, інша армія винаходить щит, щоб блокувати мечі, і так далі. Поточний цикл ескалації обертається навколо безпілотних авіаційних систем (UAS), або дронів, і зброї, призначеної для того, щоб збивати їх з неба. Україна зараз розробляє лазер для знищення дронів, який можна покласти у багажник автомобіля, тоді як США радше хочуть перетворити знаменитий гелікоптер на далекобійну рушницю.

У грудні 2025 року армія США використала ударний гелікоптер AH-64 Apache для проведення бойового випробування того, що відоме як авіаційні підривні боєприпаси 30×113 мм XM1225 Aviation Proximity Explosive (APEX). Ця система озброєння призначена для підриву поблизу своєї цілі, запускаючи шрапнель, яка покриває широкий радіус ураження. Ця можливість дозволяє кожному пострілу XM1225 APEX вражати кілька менших цілей, які один окремий снаряд інакше міг би пропустити. Цілі на кшталт, скажімо, роїв дронів, які інакше могли б перевантажити оборону авіаносців. Можливо, ще важливіше те, що XM1225 APEX вже спроєктований для M230 Area Weapon System гелікоптера Apache, що забезпечує швидке встановлення.

Хоча випробування зброї було призначене для демонстрації “точності, універсальності та летальності” XM1225 APEX проти різних дронів на різних дистанціях, тест також мав на меті порівняти XM1225 APEX з подібною зброєю — патроном M789 High Explosive Dual Purpose (HEDP). APEX не лише вразив свої цілі, але й забезпечив більший “радіус вибухового ураження”, ніж HEDP. У випробуванні застосовували ракети AGM-179 JAGM, AGM-114 Hellfire, керовані ракети APKWS II, а також штатну 30-мм гармату M230. Така багаторівнева схема перехоплення показала, що Apache може діяти як мобільна платформа протидії роям безпілотників, особливо на малих висотах, де реактивним винищувачам складніше ефективно працювати.

“Боїнгівський” AH-64 Apache служить “хребтом” армії США з 1984 року. Така довга історія означає, що машина пройшла через справжні “обертові двері” різноманітних озброєнь, багато з яких уже знищували дрони в минулому. Тож навіщо Apache потрібна зброя, призначена для знищення дронів? Тому що насправді вона такою не є. Хоча XM1225 APEX можна вважати кращим засобом для виведення UAS з ладу, ніж M780 HEDP, згадане випробування зброї продемонструвало, що XM1225 APEX може “збільшити вразливість м’яко броньованих наземних і повітряних цілей” і завдавати шкоди не лише дронам.





По суті, XM1225 APEX зможе виконувати всі ролі M780 HEDP. Звісно, це залишає одне питання без відповіді: чому саме AH-64 Apache? За даними таких сайтів, як Military.com, Apache вже має набір функцій і можливостей, які дозволяють йому полювати на дрони та знищувати їх. Гелікоптер швидкий, може відстежувати малі цілі завдяки своєму радару Longbow і системі Modernized Target Acquisition Designation Sight, а також перемикатися між різними видами озброєння залежно від цілі. Тепер армії потрібно лише знайти спосіб дозволити AH-64 Apache нести мікрохвильову “смажарку” для дронів від DARPA з високими імпульсами (і зменшити її розміри, щоб вона не важила 10 тонн), і тоді гелікоптер може перетворитися на ідеальну загрозу для дронів.

Джерело: BGR.com