Перша збанкрутіла криптобіржа Mt.Gox почала повертати клієнтам біткоїни — через 10 років після зламу

За перші години Mt.Gox перемістила на невідому адресу 140 000 біткоїнів на $9 млрд — ймовірно, в рамках плану виплати коштів кредиторам. Причому флагманська монета впала в цей час приблизно на 2,5% під тиском очікуваних продажів.

Mt. Gox, колись найбільша біржа біткоїнів у світі (обслуговувала близько 70% усіх торгів), закрилася у 2014 році після того, як втратила 800 000 біткоїнів після атаки хакерів. Кредитори чекали на свої кошти довгі 10 років і, схоже, таки їх отримають.

Як зазначає CoinDesk, нещодавня активність гаманця Mt. Gox відобразила 13 транзакцій — поряд з тестовими на 3 і 160 доларів, і більшими від 1,2 до 2,2 млрд доларів у біткоїнах (загалом близько $9 млрд у 140 тис. біткоїнів).

За даними керівника відділу досліджень CryptoQuant Хуліо Морено, усі монети переміщені за адресою «1JbezDVd9VsK9o1Ga9UqLydeuEvhKLAPs6».

— Julio Moreno (@jjcmoreno) May 28, 2024