Перше доповнення Warhammer 40 000: Dawn of War отримало повну українську локалізацію

Маргарита Юзяк

Перше доповнення Warhammer 40 000: Dawn of War отримало повну українську локалізацію
Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition

Warhammer 40 000: Dawn of War – Winter Assault отримала повний українізатор — тепер кампанії можна пройти з українським озвученням.

Автори виклали посилання на завантаження, інструкцію зі встановлення, скриншоти та список акторів на сторінці Steam Workshop. Окремо додали озвучення і для перевидання — Dawn of War: Definitive Edition. Щоб спробувати локалізацію, знадобиться сама гра. Зараз оригінальна Dawn of War та всі доповнення продаються єдиним пакетом Anniversary Edition у Steam. Альтернатива — нещодавно випущена Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition.

“Вітаю, цей день настав! Повна локалізація Warhammer 40000 Winter Assault побачила світ, а це означає, що нарешті всі ви маєте змогу пройти кампанії Порядку та Хаосу з українським озвученням”, — пишуть автори.

Разом із цим оновили українізатор для оригінальної Dawn of War. У грі з’явилося озвучення навчання та нові шрифти. Окремо додали озвучення і для перевидання — Dawn of War: Definitive Edition, яке вийшло у серпні. До нього входять чотири сюжетні кампанії та понад 100 карт для Skirmish-режиму. Гравці отримали вбудований менеджер модів, підтримку широкоформатних екранів, оновлене освітлення та тіні, а також сучасні гарячі клавіші.

Джерело: СТОЯТИ Team

