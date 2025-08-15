Новини Ігри 15.08.2025 comment views icon

На ПК вийшла оновлена версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

На ПК вийшла оновлена версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition
Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

На ПК вже доступна Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition, яка стала гарним перевиданням класичної стратегії 2004 року.

Студія Relic Entertainment, як і обіцяла, зберегла повний набір контенту, який прикрасила технічними покращеннями. За ₴389 (або ₴350 до 28 серпня) гравці отримають базову кампанію, всі доповнення, 4 сюжетні кампанії та понад 100 карт для Skirmish-режимуРежим бою проти штучного інтелекту (або іноді інших гравців), який не прив’язаний до сюжетної кампанії.. Також в Definitive Edition з’явився вбудований менеджер модів — їх можна обирати й активувати прямо з меню. Розробники найближчим часом обіцяють додаткові оновлення, включно з оптимізацією продуктивності.

Для перевидання розробники працювали над графікою та зручністю. Наразі покращено текстури, додана підтримка широкоформатних дисплеїв, оновлений інтерфейс для високих роздільностей, вдосконалена камера, нове освітлення та тіні. Ще з’явилися сучасні гарячі клавіші з можливістю перемикнутися на класичне керування.

Після релізу гра одразу 77% позитивних відгуків у Steam і середній бал 76 на Metacritic (але там ще мало рецензій). PC Gamer оцінив перевидання у 80/100, але його засмутила відсутність бонусного контенту, який є в інших ремастерах, наприклад Command & Conquer Remastered Collection. GameGrin також поставив 80/100, назвавши гру “ідеальним перевиданням”, але звернув увагу на старі проблеми з балансом.

Джерело: Steam

Популярні новини

arrow left
arrow right
Раптово: класичні слешери Heretic і Hexen отримали ремастери з 4K та підтримкою модів
В The Last of Us Part 2 додали хронологічний режим без флешбеків і скіни з Uncharted
Death Stranding 2 має приховану катсцену, яку можна побачити лише у свій день народження
Нова вакансія CD Projekt Red розкриває Project Hadar, як екшн-RPG з ближнім боєм
Sony подала до суду на Tencent через «рабський клон» Horizon
Статистика Steam не відображає реальної популярності гри, — розробник Test Drive з онлайном 288 гравців
Call of Duty: WW2 прибрали з Game Pass через хакерів, які зламували ПК і тролили гравців гей-контентом
Не пройшло й 5 років: Netflix дав «зелене світло» на розробку серіалу Assassin's Creed
Новий фільм Death Stranding від режисера «Виховані вовками» не екранізуватиме гру
У PS Store стартував великий літній розпродаж — Ghost of Tsushima, Silent Hill та інші зі знижками до 90%
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Що нового у PS Plus у липні: повний список ігор і бонус для фанатів Cyberpunk 2077
Перші кадри геймплею The Blood of Dawnwalker — бійня з вампірами в Карпатах від геймдиректора Witcher 3
Енергії менше — кадрів теж: PS5 отримає новий «екорежим», що уповільнює ігри
Grounded 2 вийшла в ранньому доступі Steam — «лист любові» до оригіналу з 78% схвальних відгуків
Довгоочікуваний Sci-Fi горор у стилі Alien Isolation «ожив» після 13 років розробки
П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher
Battlefield 6 зібрала 9 000 онлайну в Steam ще до старту бета-тесту
В Steam триває розпродаж ізометричних ігор — Disco Elysium, Wasteland та інші зі знижками до -90%
GSC опублікувала туторіал по модам зброї в S.T.A.L.K.E.R. 2
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати