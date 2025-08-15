На ПК вийшла оновлена версія легендарної Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

Warhammer 40 000: Dawn of War – Definitive Edition

На ПК вже доступна Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition, яка стала гарним перевиданням класичної стратегії 2004 року.

Студія Relic Entertainment, як і обіцяла, зберегла повний набір контенту, який прикрасила технічними покращеннями. За ₴389 (або ₴350 до 28 серпня) гравці отримають базову кампанію, всі доповнення, 4 сюжетні кампанії та понад 100 карт для Skirmish-режиму Режим бою проти штучного інтелекту (або іноді інших гравців), який не прив’язаний до сюжетної кампанії.. Також в Definitive Edition з’явився вбудований менеджер модів — їх можна обирати й активувати прямо з меню. Розробники найближчим часом обіцяють додаткові оновлення, включно з оптимізацією продуктивності.

Для перевидання розробники працювали над графікою та зручністю. Наразі покращено текстури, додана підтримка широкоформатних дисплеїв, оновлений інтерфейс для високих роздільностей, вдосконалена камера, нове освітлення та тіні. Ще з’явилися сучасні гарячі клавіші з можливістю перемикнутися на класичне керування.

Після релізу гра одразу 77% позитивних відгуків у Steam і середній бал 76 на Metacritic (але там ще мало рецензій). PC Gamer оцінив перевидання у 80/100, але його засмутила відсутність бонусного контенту, який є в інших ремастерах, наприклад Command & Conquer Remastered Collection. GameGrin також поставив 80/100, назвавши гру “ідеальним перевиданням”, але звернув увагу на старі проблеми з балансом.

Джерело: Steam