09.04.2026

Steam-сторінка Subnautica 2 розкрила деталь, яку розробники ще офіційно не анонсували

Софія Шадріна

Steam-сторінка Subnautica 2 розкрила деталь, яку розробники ще офіційно не анонсували
Steam-сторінка Subnautica 2 розкрила деталь, яку розробники ще офіційно не анонсували / Unnown Worlds

Сторінка Subnautica 2 у Steam тихо розкрила те, що розробники ще не оголошували окремо: гра отримає офіційну українську локалізацію. Ранній доступ — вже у травні 2026 року.


Серед підтримуваних мов на Steam-сторінці гри з’явилась українська. Поки невідомо, чи йдеться лише про текст і субтитри, чи про повноцінне озвучення — але сам факт присутності у списку вже означає офіційну підтримку з боку Unknown Worlds.

Subnautica 2 — підводний виживач від студії Unknown Worlds, третя гра серії після оригінальної Subnautica 2018 року та Below Zero 2021-го. Нова частина переносить гравця на зовсім інший океанічний світ і вперше в серії додає кооператив до чотирьох осіб. Крім виживання та дослідження, гравці зможуть модифікувати власну ДНК, щоб отримати нові здібності. Гра розробляється на Unreal Engine 5.


Дістатись до цього старту вийшло непросто. Як ми писали раніше, влітку 2025 року видавець Krafton звільнив засновників Unknown Worlds — Теда Гілла, Чарлі Клівленда та Макса МакҐвайра. При тому бос Krafton запитував у чата GPT, як уникнути виплати бонусу. Одночасно реліз перенесли з 2025 на 2026 рік. Засновники подали до суду, стверджуючи, що затримку організували навмисне, щоб не виплачувати команді обіцяний бонус до $250 млн. Суд Delaware у березні 2026 року поновив Гілла на посаді CEO і поширив дедлайн для виплати бонусів до вересня 2026 року.

Перший геймплей Subnautica 2 показали ще навесні 2025-го. Гра підтвердила кооператив, нові біоми та звичну механіку крафту і будівництва бази. Ранній доступ очікувано триватиме 2-3 роки.

Офіційна українська локалізація у великому міжнародному виживачі — не дрібниця. Після того як вихід Cyberpunk 2077 з українськими субтитрами майже вдвічі скоротив частку українських гравців, що обирали російський варіант, видавці дедалі частіше додають Ukrainian до списку мов ще на етапі анонсу. Subnautica 2 слідує цій тенденції.

Джерело: Steam

