Новини Ігри 30.04.2026

Subnautica 2 вийде в дочасний доступ Steam з українською локалізацією: трейлер, дата і ціна

Софія Шадріна

Subnautica 2 вийде в дочасний доступ Steam з українською локалізацією: трейлер, дата і ціна / Unknown Worlds
Після місяців скандалів, судів і корпоративних інтриг Subnautica 2 нарешті отримала конкретну дату: дочасний доступ стартує 14 травня 2026 року. Окремий привід для українських гравців — гра виходить одразу з текстовою українською локалізацією.


Subnautica 2 вийде в дочасний доступ 14 травня о 8:00 за тихоокеанським часом (18:00 за Києвом) на PC через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store, а також на Xbox Series X|S. Ціна — $29.99. Підписники Xbox Game Pass отримають доступ безкоштовно з першого дня через програму Xbox Game Preview.

Важливо: Unknown Worlds офіційно підтвердила, що в грі не буде жодних мікротранзакцій — ні сезонних перепусток, ні бойових пропусків, ні лутбоксів. Це принципова позиція студії, а не обіцянка на старті.


 

На старті дочасного доступу гра включатиме мультиплеєрний режим, кілька біомів, фрагменти сюжету, різноманітних істот і крафтові предмети. Вперше в серії — кооператив до чотирьох гравців онлайн. За словами розробників, гра спроектована як однокористувацька, але мультиплеєр доступний у будь-який момент — можна запрошувати гравців з інших платформ прямо в межах гри.

Серед ключових нових механік — модифікація власної ДНК для отримання нових здібностей, яка була вирізана ще з оригінальної Subnautica. Розробники оцінюють тривалість дочасного доступу приблизно в два-три роки, що означає повноцінний реліз орієнтовно у 2027–2028 роках.

Дата виходу 14 травня — результат тривалого протистояння між Unknown Worlds і видавцем Krafton. Влітку 2025 року Krafton звільнив засновників студії і переніс реліз, намагаючись уникнути виплати командні бонусів до $250 млн. У березні 2026 року суд Делавера поновив CEO Теда Гілла на посаді і продовжив дедлайн для бонусних виплат до вересня 2026 року. Після цього дату виходу вдалося нарешті зафіксувати.

Зараз Subnautica 2 є найбажанішою грою у Steam — і, схоже, гравці готові дати студії шанс довести, що очікування того варті.

Steam-сторінка Subnautica 2 розкрила деталь, яку розробники ще офіційно не анонсували

Джерело: Gematsu

"Гостріть томагавки": Resident Evil: Requiem незабаром отримає DLC і не тільки, каже продюсер
Spider-Man 3 від Insomniac Games: актор випадково злив початок розробки
Steam-сторінка Subnautica 2 розкрила деталь, яку розробники ще офіційно не анонсували
Playground Games розкрили нові деталі Forza Horizon 6: тоуге-дуелі, рідкісні авто і сюрприз для PS5
CONTROL Resonant отримає українську локалізацію — реліз у 2026 році
Студія Spiders, автор GreedFall, офіційно ліквідована після банкрутства Nacon
Atomfall отримає серіал: творці Fleabag екранізують британський постапокаліпсис
СЕО Take-Two Зелнік одним жартом поставив крапку у чутках про перенесення GTA 6
Творці Subnautica 2 виграли суд з Krafton: на кону бонус $250 млн
Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам
Фанати The Last of Us Online запустили петицію: 700 підписів за добу і нагадування про гру, яку скасували на 80% готовності
"Диявол носить Prada 2" зібрав $10 млн на передпоказах і відкрив літній сезон у кінотеатрах
