Subnautica 2 вийде в дочасний доступ Steam з українською локалізацією: трейлер, дата і ціна

Після місяців скандалів, судів і корпоративних інтриг Subnautica 2 нарешті отримала конкретну дату: дочасний доступ стартує 14 травня 2026 року. Окремий привід для українських гравців — гра виходить одразу з текстовою українською локалізацією.





Subnautica 2 вийде в дочасний доступ 14 травня о 8:00 за тихоокеанським часом (18:00 за Києвом) на PC через Steam, Epic Games Store і Microsoft Store, а також на Xbox Series X|S. Ціна — $29.99. Підписники Xbox Game Pass отримають доступ безкоштовно з першого дня через програму Xbox Game Preview.

Важливо: Unknown Worlds офіційно підтвердила, що в грі не буде жодних мікротранзакцій — ні сезонних перепусток, ні бойових пропусків, ні лутбоксів. Це принципова позиція студії, а не обіцянка на старті.





На старті дочасного доступу гра включатиме мультиплеєрний режим, кілька біомів, фрагменти сюжету, різноманітних істот і крафтові предмети. Вперше в серії — кооператив до чотирьох гравців онлайн. За словами розробників, гра спроектована як однокористувацька, але мультиплеєр доступний у будь-який момент — можна запрошувати гравців з інших платформ прямо в межах гри.

Серед ключових нових механік — модифікація власної ДНК для отримання нових здібностей, яка була вирізана ще з оригінальної Subnautica. Розробники оцінюють тривалість дочасного доступу приблизно в два-три роки, що означає повноцінний реліз орієнтовно у 2027–2028 роках.

Дата виходу 14 травня — результат тривалого протистояння між Unknown Worlds і видавцем Krafton. Влітку 2025 року Krafton звільнив засновників студії і переніс реліз, намагаючись уникнути виплати командні бонусів до $250 млн. У березні 2026 року суд Делавера поновив CEO Теда Гілла на посаді і продовжив дедлайн для бонусних виплат до вересня 2026 року. Після цього дату виходу вдалося нарешті зафіксувати.

Зараз Subnautica 2 є найбажанішою грою у Steam — і, схоже, гравці готові дати студії шанс довести, що очікування того варті.

Джерело: Gematsu