Перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться у 2025 році у Саудівській Аравії

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив, що перші Олімпійські ігри з кіберспорту відбудуться в Саудівській Аравї у 2025 році в рамках 12-річної співпраці з олімпійським комітетом країни. Місто-організатор, місця і дати змагань ще не визначені, як і ігри та процес кваліфікації для кожної.

МОК каже, що міжнародні федерації та національні олімпійські комітети, які вже залучені до цифрової версії свого виду спорту та кіберспорту загалом, будуть його першими партнерами. Організація застосувала подібний підхід до заходу, що відбувся минулого року, де гравці змагалися в Gran Turismo, Fortnite, Just Dance, Zwift та інших іграх.

Звичайно, МОК прагне залучити інші популярні дисципліни кіберспорту. Організація веде переговори з видавцями Rocket League, Street Fighter і найбільшої кіберспортивної гри, League of Legends. Олімпійські ігри з кіберспорту можуть проходити кожні два роки. Південна Корея та США ведуть переговори щодо проведення майбутніх кіберспортивних Олімпійських ігор.

МОК розмірковував роками, чи проводити офіційну кіберспортивну подію під своїм прапором, і зрештою наважився на цей крок. Однак вибір Саудівської Аравії як господаря перших Олімпійських ігор з кіберспорту є дивним, враховуючи жахливий стан прав людини в цій країні. Країна використовує спортивні та інші події, намагаючись очистити свій імідж. Вона вкладає мільярди доларів у кіберспорт та ігрові компанії, налагоджує партнерські стосунки з видавцями, проводить Чемпіонат світу з кіберспорту із призовим фондом у $60 млн.

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Джерело: Engadget

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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