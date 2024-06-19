200 смартфонів Samsung Galaxy S24 Ultra транслюватимуть відкриття Олімпіади 2024 в Парижі

Samsung збирається зіграти значну роль у церемонії відкриття Олімпіади 2024 року. Для цього компанія розмістила понад 200 смартфонів Galaxy S24 Ultra на суднах вздовж ріки Сена. Літні Олімпійські ігри 2024 розпочнуться у Парижі 26 липня. Під час їхнього відкриття 85 суден з 10 500 спортсменами пройдуть Сеною, і Samsung організує трансляцію події за допомогою телефонів.

Samsung повідомляє, що Galaxy S24 Ultra будуть розміщені також на носі та кормі кожного зі спортивних суден з різних країн. Телефони вартістю близько $1300 кожний транслюватимуть прохід спортсменів Сеною з різних ракурсів.

Найбільший телекомунікаційна компанія Франції Orange (колишня France Telecom) забезпечить безперебійність трансляції Samsung. Понад дванадцять додаткових антен 5G будуть встановлені у Парижі, щоб гарантувати стабільність знімання кожним Galaxy S24 Ultra. Додаткові приготування включатимуть протидію можливим вітрам та спеці.

Флагмани Samsung підтримують можливості оптичної стабілізації зображення, яка стане у пригоді під час знімання на човнах, що хитаються. Це свого роду тест Galaxy S24 Ultra в екстремальних умовах. Його результат можна буде спостерігати на телебаченні або на онлайн-трансляції заходу. Samsung не вперше вдається до дивних рекламних кампаній. У березні кілька телефонів Galaxy S24 Ultra сфотографували Землю зі стратосфери.

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