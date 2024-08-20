Перший трейлер Borderlands 4 — гра вийде у 2025 році

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На Gamescom Opening Night Live представлено довгоочікувану гру Borderlands 4. Вона вийде на наступному поколінні консолей та ПК у 2025 році.

Gearbox показала короткий кінематографічний трейлер Borderlands 4. Наступна основна гра серії Borderlands буде доступна наступного року, але для неї багать ом гравцям знадобиться нова техніка.

Трейлер Borderlands 4 не дуже інформативний. Можна бачити планету з дивним фіолетовим світінням, яка може й не бути звичною Пандорою. Отже, місце та час подій лишаються невідомими. Біля планети утворюється щось схоже на кристалічний портал, з нього вилітає вогняна куля, яка утворює невеликий кратер на поверхні. У ньому у вогні лежить класична маска Borderlands. Тож можна уявити, що принаймні частина ворогів будуть знайомими.

Borderlands 4 буде запущено у 2025 році під час 2026 фінансового року компанії Take-Two. Це означає, що вона вийде між квітнем та кінцем року. Ось що каже про гру видавець 2K Games:

«Гравці знову візьмуть на себе роль легендарного мисливця за сховищами, шукатимуть таємні інопланетні скарби та знищуватимуть все, що трапляється на очі». «На сьогодні франшиза Borderlands розійшлася тиражем понад 87 мільйонів копій, отримавши схвалення рецензентів та шанувальників». «Ми раді поділитися з нашими шанувальниками тим, що 2025 рік стане знаменним роком для 2K і Gearbox Entertainment».

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Джерела: GamesRadar, IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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