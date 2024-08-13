Розробники натякають на Borderlands 4 попри провал фільму, адже третя частина «ожила» у Steam

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Попри колосальні збитки від екранізації Borderlands, генеральний директор Gearbox Ренді Пітчфорд запевняє, що команда не полишає франшизу та незабаром може анонсувати четверту частину гри.

Нещодавня екранізація Borderlands зазнала нищівної поразки в прокаті, втративши 100 мільйонів доларів. Критики розгромили фільм й назвали його «катастрофою» та «позбавленим натхнення». Стрічка отримала нульовий рейтинг на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes одразу після виходу.

Через невдачу на великому екрані творці франшизи вирішили зосередитися на тому, що найбільше цінують фанати — відеоіграх. Ренді Пітчфорд натякнув на захопливі перспективи Borderlands 4, використавши гру слів англійською мовою: «four» (чотири) замість «for» (для). Ця не надто прихована алюзія спричинила бурхливі обговорення серед шанувальників серії.

So what you’re saying is: You like what my friends and I do with our Borderlands video games even more than you like what some of the biggest and best cast and crew of film makers on the planet have done. I’m super flattered! We’re working extra hard four you on what’s next…. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) August 10, 2024

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Компанія Take-Two Interactive, яка придбала Gearbox за 460 мільйонів доларів, ще до виходу фільму оголосила про розробку нової гри у всесвіті Borderlands. Час для цього анонсу виявився дуже доречним, адже франшиза зараз потребує успіху.

Цікаво, що попри провал кінострічки, вона все ж таки підвищила інтерес до ігрової серії. Після прем’єри фільму Borderlands 3 стрімко піднялася в чартах продажів Steam. Згідно з порталом SteamDB, пікова кількість одночасних гравців сягнула приблизно 12 300 осіб — це найвищий показник із лютого 2023 року.

Фанати з нетерпінням чекають на нову частину серії, адже остання основна гра, Borderlands 3, вийшла ще у 2019 році. Хоча відтоді з’явилося кілька успішних спін-офів, гравці прагнуть повноцінного продовження. Пітчфорд зізнався, що йому «лестить» той факт, що шанувальники віддають перевагу відеоіграм, а не кінематографічній інтерпретації всесвіту Borderlands.

Borderlands — це культова серія шутерів від першої особи з елементами рольових ігор, яка завоювала серця мільйонів гравців своїм унікальним стилем. Дія відбувається на небезпечній планеті Пандора та інших світах, де гравці в ролі «Шукачів Сховища» полюють на легендарні інопланетні скарби. Серія славиться своїм чорним гумором, харизматичними персонажами та насамперед неймовірною кількістю різноманітної зброї — понад мільярд унікальних комбінацій.

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Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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