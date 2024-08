Розробники натякають на Borderlands 4 попри провал фільму, адже третя частина «ожила» у Steam

Попри колосальні збитки від екранізації Borderlands, генеральний директор Gearbox Ренді Пітчфорд запевняє, що команда не полишає франшизу та незабаром може анонсувати четверту частину гри.

Нещодавня екранізація Borderlands зазнала нищівної поразки в прокаті, втративши 100 мільйонів доларів. Критики розгромили фільм й назвали його «катастрофою» та «позбавленим натхнення». Стрічка отримала нульовий рейтинг на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes одразу після виходу.

Через невдачу на великому екрані творці франшизи вирішили зосередитися на тому, що найбільше цінують фанати — відеоіграх. Ренді Пітчфорд натякнув на захопливі перспективи Borderlands 4, використавши гру слів англійською мовою: «four» (чотири) замість «for» (для). Ця не надто прихована алюзія спричинила бурхливі обговорення серед шанувальників серії.

So what you’re saying is: You like what my friends and I do with our Borderlands video games even more than you like what some of the biggest and best cast and crew of film makers on the planet have done. I’m super flattered! We’re working extra hard four you on what’s next….

