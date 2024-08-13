Український тизер фільму «Мавпа» за твором Стівена Кінга — письменник долучився до сценарію (оновлено)

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Описати тизер стрічки «Мавпа» Осгуда Перкінса за оповіданням Стівена Кінга дуже просто. У 44-секундному ролику мавпа робить загрозливі лялькові рухи, а Тео Джеймс, весь у крові, дивиться на це.

ОНОВЛЕНО 14.08.24: З’явився український тизер, уточнено дату прем’єри.

«Мавпа» розповідає про братів-близнюків Білла та Холла (обох грає Джеймс), які знаходять стару іграшку їхнього батька на горищі будинку свого дитинства. Коли починається низка жахливих смертей, брати вирішують викинути мавпу та жити далі. Але коли таємничі смерті починаються знову, брати возз’єднуються, щоб знайти спосіб знищити мавпу назавжди, перш ніж вона почне вбивати знову.

Окрім головної зірки Тео Джеймса, у фільмі грають Елайджа Вуд, Тетяна Маслані, Лаура Меннелл, Крістіан Конвері, Сара Леві, Колін О’Браєн і Рохан Кемпбелл.

Осгуд Перкінс та особисто Стівен Кінг написали сценарій до «Мавпи». Фред Бергер, Алі Джазаєрі, Браян Кавано-Джонс, Кріс Фергюсон, Девід Гендрон, Джон Фрідберг і Пітер Луо стали виконавчими продюсерами, а Дейв Каплан, Джейсон Клот та Майкл Клір — продюсерами. Джеймс Ван також виступить продюсером.

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Прем’єра «Мавпи» відбудеться в кінотеатрах 20 лютого 2025 року.

Джерело: Variety

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