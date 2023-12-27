Петицію про встановлення валідаторів у маршрутках Києва відхилили. Автори нової петиції вказують на порушення і вимагають статусу «Підтримано»

В перших числах жовтня на сайті Київської міської ради була створена петиція з проханням встановити валідатори в маршрутках. Вона зібрала понад 6 тис. підписів. В середині грудня петицію розглянули, а за результатами розгляду – не підтримали.

У відповіді від 26 грудня йдеться про те, що у 2018 році у громадському транспорті Києва незалежно від форми власності запровадили автоматизовану систему обліку оплати (АСОП). Проте приватні перевізники досі не підключені до цієї системи. Наразі КМДА веде з ними перемовини.

Також зазначається, що встановлення валідаторів в маршрутних транспортних засобах можливе лише за умови їх приєднання до АСОП. Для цього їм потрібно укласти договір з КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр». Однією з умов укладання договору є відповідність обладнання маршруток вимогам приєднання до системи безготівкової оплати. Однак не вказано, коли перевізники, що використовують маршрутки, приєднаються до АСОП та встановлять необхідні валідатори.

Однак вже 27 грудня на сайті Київської міської ради з’явилась нова електронна петиція з проханням перевірити на предмет порушення Регламенту Київради петицію №12555 «Встановити валідатори в маршрутках». Як зазначає автор нової петиції, 13 грудня сплив граничний строк розгляду петиції №12555 профільними комісіями Київради, але її, ймовірно, не розглядали зовсім.

Відповідно до Положення про розгляд петицій, якщо протягом 8 днів комісія не надала рекомендації щодо підтримання або відхилення петиції, вона повинна вважатись такою, що підтримана комісією за принципом мовчазної згоди.

Після застосування цього принципу на засіданнях комісії зобов’язані проводити періодичні звітування виконання петиції. Автор нової петиції вважає, що петицію №12555 щодо встановлення валідаторів відхилили з порушенням Регламенту, та просить встановити факт порушення і надати петиції статус «Підтримано».

Джерело: hmarochos