Підліток з Массачусетсу загинув після того, як поїв надгострих чипсів – через спазм артерій у мозку

14-річний Гарріс Волоба з Массачусетсу загинув минулої п’ятниці – за кілька годин після того, як з’їв чипси, приправлені двома найгострішими перцями у світі.

Того дня його мати Лоїс терміново прибула до школи після дзвінка медсестри та забрала додому сина, який тримався за живіт. За дві години він втратив свідомість, а після госпіталізації до лікарні – помер.

Гострий челендж

Підліток сказав матері, що з’їв чіпси Paqui — якщо точніше, Paqui One Chip Challenge 2023 року. Це великий снек, загорнутий у пакет з фольги та упакований у коробку у формі труни, прикрашеної черепом та зміями. На ній є текст із челенджем, який спонукає з’їсти снек одразу і «чекати якомога довше, перш ніж щось випити або з’їсти» — і, звичайно, публікувати реакцію в соціальних мережах.

Лоїс Волоба вважає, що саме ці чипси призвели до загибелі її сина, у якого не було діагностовано ніяких відомих захворювань.

«Я просто хочу, щоб батьки знали, що це небезпечно», — сказав Волоба The New York Times у статті, опублікованій у середу. «Його потрібно повністю виключити з ринку».

У четвер виробник чипсів Paqui — Amplify Snack Brands, дочірня компанія Hershey Company — оголосив, що прибирає потенційно смертельні чипси з прилавків.

На упаковці, кажуть у компанії, було чітке попередження про те, що снеки не призначаються для дітей або «людей, чутливих до гострої їжі або з харчовою алергією, вагітних або тих, хто має проблеми зі здоров’ям».

«Ми спостерігаємо збільшення кількості людей, які не звертають уваги на ці застереження», — йдеться в заяві. «Як наслідок, попри те, що продукт продовжує відповідати стандартам безпечності харчових продуктів, ми активно працюємо з нашими роздрібними торговцями, щоб видалити його з полиць».

Офіційна причина смерті хлопця ще не встановлена. Буде проведено розтин, однак результати можуть оприлюднити аж за 12 тижнів.

Водночас трагічний випадок вкотре висвітлює тривожну кількість медичних звітів, які свідчать про те, що гонитва за гострими відчуттями в їжі стає все більш небезпечною, а подекуди й смертельною.

Чипси Paqui були приправлені Carolina Reaper, який вважається найгострішим перцем у світі, і перцем Naga Viper, який був найгострішим перцем у 2011 році, а зараз просто входить до десятки найгостріших.

Так, тут є свій рейтинг, і виробники перців роблять усе можливе, щоб потрапити до нього, виводячи все гостріші й гостріші види. У 2007 році Ghost Pepper був лідером, але у 2011 році його потіснили низка нових гібридів, включаючи Infinity Chili, перець Naga Viper і перець Trinidad Scorpion Butch T. Потім, у 2013 році, з’явилася Carolina Reaper, яку досі не посунули з першого місця, що може й на краще.

Вміст капсаїцину, сполуки, яка надає перцю гострого смаку, можна виміряти за шкалою Сковілла (SHU). Перець Carolina Reaper може похвалитися 2 200 000 SHU (Для довідки: гострота Naga Jolokia або перця-привида складає 1 000 000 SHU, а перцю Халапеньйо — 3500 SHU).

Інші «гострі» трагедії

Таку екстремально гостру їжу пов’язують з серйозними проблемами для здоров’я.

У 2020 році лікарі з Міссісіпі повідомили, що у здорового 15-річного підлітка протягом кількох днів почалися сильні головні болі після того, як він з’їв перець Carolina Reaper. Через шість днів лікарі виявили, що його артеріальний тиск підскочив, а артерії в головному мозку спазмувалися, обмежуючи кровообіг, що призвело до набряку та інфаркту. У підлітка діагностували у нього оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром після прийому перцю. Після лікування він повністю одужав.

У 2018 році лікарі в Нью-Йорку повідомили про хворобу 34-річного чоловіка, який з’їв перець під час змагання з поїдання перцю. У наступні дні у нього розвинувся сильний біль у шиї та голові, а сканування згодом показало несподіване звуження артерій у його мозку. Цей пацієнт теж одужав після лікування.

У 2012 році в Туреччині здоровий 25-річний чоловік переніс серцевий напад після прийому таблеток для схуднення з каєнським перцем. Результати аналізів показали, що причиною інфаркту стали спазми коронарних артерій.

Незрозуміло, як рівень капсаїцину в чипсах Paqui порівнюється з рівнем капсаїцину в таблетках для схуднення, і чи стандартизовані рівні гостроти для кожного окремого снеку.

Доктор Пітер Чай, ад’юнкт-професор екстреної медицини та медичної токсикології в жіночій лікарні в Бостоні, сказав Associated Press, що капсаїцин сам по собі може бути смертельним.

«Можливо, вживання цих чипсів з високою концентрацією капсаїцину може призвести до смерті», — сказав Чай. «Це дійсно залежатиме від кількості капсаїцину, якому піддалася людина. У високих дозах це може призвести до летальної аритмії або незворотного ураження серця».

Джерело: Ars Technica