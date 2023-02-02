Пішла епоха: останній Boeing 747 передали замовнику — за 50+ років було виготовлено 1574 авіалайнерів

Компанія Boeing зняла з виробництва культову модель широкофюзеляжного авіалайнера Boeing 747 та передала в руки замовника останній випущений екземпляр.

Процес передачі проходив на очах багатьох запрошених людей, включаючи постачальників, клієнтів, знаменитостей, а також нинішніх та колишніх співробітників. У тому числі були присутні початкові працівники, відомий як «Суперссімейка», які побудували перший 747. Церемонія з передачі останнього випущеного Boeing 747 замовнику – авіакомпанії Atlas Air Worldwide – проходила на заводі компанії в Еверетті.

Ця подія знаменує закінчення виробництва літака, що випускався протягом понад 50 років. Перший Boeing 747 був зібраний у 1968 році, перший політ відбувся у 1969 році, а комерційна експлуатація розпочалася у 1970 році. Boeing 747 став першим у світі далекомагістральним двопалубним широкофюзеляжним пасажирським літаком. Цей літак дозволив приблизно вдвічі збільшити кількість пасажирів, що перевозяться за один рейс, тим самим знизивши вартість окремого квитка.

На момент свого створення Boeing 747 був найбільшим, найважчим та найбільш містким пасажирським авіалайнером, зберігаючи цей статус протягом 36 років. За час свого існування літак зазнав ряду модернізацій і випускався в різних версіях. На піку своєї популярності 1990 року Boeing поставила 70 одиниць цієї моделі за один рік.

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Але з часом Boeing 747 все ж таки застарів. Зрештою він став поступатися деяким новішим літакам, особливо двомоторним моделям Boeing, які можуть літати тими самими маршрутами, але ефективніше використовувати паливо. Ще у 2020 році Boeing оголосила, що збирається вивести модель з експлуатації через кілька років після того, як буде виконано останнє замовлення на неї.

2022 року компанія поставила всього п’ять літаків Boeing 747, а за весь час було зібрано 1574 одиниці цієї моделі. Після припинення виробництва Boeing 747 лінію зупинено, працівників заводу переведено на інші програми або звільнено за власним бажанням.

Джерело: Engadget