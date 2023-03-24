Північна Корея випробувала бойовий підводний безпілотник «Хаїл», який начебто може спричинити «ядерне цунамі»

Північна Корея вперше продемонструвала підводний ядерний ударний безпілотник власного виробництва та повідомила про випробування крилатих ракет під керівництвом лідера Кім Чен Ина. Демонстрація супроводжувалася «попередженням» США та Південної Кореї про близькість «справжньої ядерної кризи».

Завдання підводного безпілотника під назвою «Хаїл» – «приховано проникнути в оперативні водні простори та викликати надмасштабне радіоактивне цунамі за допомогою підводного вибуху для знищення морських ударних груп та основних оперативних портів супротивника».

Кім Чен Ин особисто спостерігав за 29 випробувальними запусками нового безпілотного підводного апарату, розробка якого розпочалася ще у 2012 році. Партійний пленум наприкінці грудня ухвалив рішення про його «бойове розгортання».

Повідомляється, що під час останнього випробування, проведеного у четвер, дрони підірвали під водою боєголовки на глибинах від 80 до 150 метрів. Випробування «підтвердили його надійність та безпеку та повністю підтвердили його смертоносність».

На деяких фотографіях Кім оглядає частково видимий циліндричний пристрій на заводі або складі, на інших – об’єкт під водою біля поверхні та вибух над водою. Державні ЗМІ КНДР не повністю розкривають його зовнішній вигляд.

Повідомлення з’явилося наступного дня після того, як США та Південна Корея завершили спільні військові навчання «Щит свободи». Кім Чен Ин «ще раз серйозно попередив ворогів, що вони мають припинити безрозсудні військові навчання проти КНДР». Державні ЗМІ Північної Кореї повідомляють, що він наказав своїм військовим «вжити наступальних дій, щоб змусити противника усвідомити, що необмежені можливості КНДР зі стримування ядерної війни нарощуються з більшою швидкістю».

Куди наступає армія КНДР і де на це можна подивитися – невідомо. Але ядерна загроза, що походить від закритої комуністичної держави є цілком реальною, свідченням чого є регулярні запуски балістичних ракет.

Джерело: NK News