Північна Корея запустила розвідувальний супутник… у море, та перелякала весь регіон. Південна Корея виловила частини ракети

Південна Корея підняла з моря частини північнокорейської ракети, яка мала вивести в космос шпигунський супутник. Після південнокорейського повідомлення про те, що пуск, ймовірно, пройшов невдало, Центральне інформаційне агентство КНДР офіційно підтвердило цю інформацію (що трапляється досить рідко).

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За словами KCNA, Національне управління аерокосмічного розвитку (NADA) запустило нову ракету-носій «Chollima-1» з військовим розвідувальним супутником «Malligyong-1» у середу, о 6:27 ранку за місцевим часом, згодом ракета «впала в західне море після позаштатного запалення двигуна другого ступеня». Також у Північній Кореї заявили, що зроблять нову спробу запуску найближчим часом. Цікаво, що повідомлення не було передано державним телебаченням – північні корейці навряд чи дізналися про «досягнення» вітчизняної космонавтики.

Назва супутника «Малліген» означає «телескоп», а Чолліма – міфічний крилатий кінь, образ якого часто використовує північнокорейська пропаганда.

Південнокорейська влада оголосила тривогу в Сеулі за допомогою сирен та повідомлень про негайну евакуацію. Японія надіслала повідомлення про евакуацію до південної префектури Окінава. На момент запуску влади обох країн по суті мали справу з невідомим балістичним об’єктом – реакція була виправданою.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск відбувся о 6:29 з Тонгчан-рі – розташування нещодавно модернізованого північнокорейського космодрому, космодрому Сохе. В результаті частина ракети впала за 200 км на захід від південнокорейського острова Еочхон о 9:10. Трохи більше, ніж через годину, Південна Корея повідомила, що «перебуває в процесі вилучення об’єкта, який імовірно є частиною ракети-носія» з Жовтого моря та опублікувала фотографії.

Точно невідомо, які саме частини ракети було піднято та чи був серед них сам супутник. Час падіння приблизно збігається зі штатним часом приводнення першого ступеня.

Японська військова влада спочатку схарактеризувала інцидент як запуск ракети. У Токіо заявили, що принаймні частина ракети приводилася до 7:05 ранку, тривогу скасували після 7:00.

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Командування США в Індо-Тихоокеанському регіоні назвало запуск грубим порушенням резолюцій ООН, що збільшує напруженість та ризик дестабілізації в регіоні та за його межами. Американські військові зазначають, що під час запуску були залучені технології, що пов’язані безпосередньо з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР. Рада національної безпеки Південної Кореї назвала запуск серйозною провокацією.

Джерело: NK News