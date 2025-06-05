План «Мадяра» для Сил Безпілотних Систем ЗСУ: «Нарощування знищення ворога у промислових обʼємах»

Роберт «Мадяр» Бровді / Facebook

Новопризначений командувач безпілотних сил ЗСУ майор Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив у Facebook 100-денний план реформування цих військ.

«Мадяр» вжив щодо СБС епітет «хробачий жах». З одного боку, це може вказувати на незадовільний стан безпілотних військ (реформи командувач називає запізнілими), а з іншого — це ступінь їхньої важливості у війні та смертоносності для ворога. План базується на імплементації колективного досвіду підрозділів БПЛА, ось його пункти:

Прозорі результати

До топ-10 наявного рейтингу результативності підрозділів БПЛА увійдуть «6-7 підрозділів СБС «Лінії Дронів» Ініціатива Сухопутних військ ЗСУ з масштабування досвіду найефективніших підрозділів безпілотних військ..

Єдина система

Усі бойові підрозділи «Лінії Дронів» діятимуть у єдиній системі планування, керування та координації, з онлайн-звітністю та автоматичною верифікацією даних.

12 шарів впливу СБС

«…на смузі у тактичній та оперативній глибині:

Негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС Лінії дронів УСІХ 12 шарів впливу на ввірену смугу (по прикладу застосування 414 ОБр, в т.ч. РЕР, РЕБ, РЛС, винищувачі ворожих БПЛА, дистанційне мінування, ешелоноване застосування антишахедових засобів, групи протипілотних заходів тощо). Негайний запуск перепідготовки в/с, компетентне забезпечення засобами, технологіями та системами управління».

Зміна принципу забезпечення боєприпасами

Забезпечення боєприпасами за принципом необхідності, а не наявності. «Боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки». Для цього заплановано збільшення власного виробництва.

Єдиний склад критичних компонентів

План передбачає утворення єдиного центру постачання та забезпечення підрозділів СБС 50 критичними типами компонентів: транспорт, зв’язок Starlink, мобільні системи РЕБ, акумулятори та компоненти кастомізації дронів тощо.

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НРК-логістика

Створення системи логістики на основі наземних роботизованих комплексів.

Поповнення особового складу

Єдина для СБС рекрутингова кампанія та система базової й фахової підготовки.

Пілоти літають, всі інші — працюють на забезпечення процесу

Ревізія та оптимізація особового складу СБС. Перекваліфікація та додаткове навчання недосвідчених або небоєздатних екіпажів, перепрофілювання за видами діяльності, ревізія різних категорій неефективного особового складу.

Рахуй-плануй-отримуй-воюй

Уніфікований аналіз спроможностей, застосування боєприпасів та результатів з погляду моделей дронів/боєприпасів для здійснення точного планування і забезпечення.

Центр інновацій та впровадження розробок

Наявний дослідницький центр та його проєкти масштабуватимуться з рівня бригади до рівня роду військ СБС.

Стратегічне застосування БПЛА

«Мадяр» не став розписувати цей пункт — «тема чутлива».

Також командувач перерахував загальні принципи функціонування підрозділів Сил Безпілотних Систем:

Нульова толерантність до корупції чи заробітку на війні

Нетерпимість та жорсткий контроль вживання алкоголю та наркотиків

Неухильне виконання жорстких безпекових протоколів

ЗС поза політикою

Постійні навчання та тренування

Можливість прямого зв’язку кожного бійця з командиром бригади

Щодобова звітність всіх бійців щодо результатів відпрацювань

Роберт Бровді має загальновизнаний величезний досвід масштабування. Він — один з небагатьох командувачів часів активної фази російського вторгнення в Україну, котрий почав від самого низу. Ще до початку вторгнення, 7 лютого 2022 року, аграрний бізнесмен записався до Оболонської ТрО, а з 24 лютого перебуває у складі ЗСУ.

Створений ним підрозділ «Птахи Мадяра» у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади за два роки зріс до розмірів 414-ї окремої бригади безпілотних систем. Сам «Мадяр» «масштабувався» від солдата до майора та командувача роду військ.