Новини Military Tech 05.06.2025 о 10:44 comment views icon

План «Мадяра» для Сил Безпілотних Систем ЗСУ: «Нарощування знищення ворога у промислових обʼємах»

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Андрій Русанов

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План «Мадяра» для Сил Безпілотних Систем ЗСУ: «Нарощування знищення ворога у промислових обʼємах»
Роберт «Мадяр» Бровді / Facebook

Новопризначений командувач безпілотних сил ЗСУ майор Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив у Facebook 100-денний план реформування цих військ.

«Мадяр» вжив щодо СБС епітет «хробачий жах». З одного боку, це може вказувати на незадовільний стан безпілотних військ (реформи командувач називає запізнілими), а з іншого — це ступінь їхньої важливості у війні та смертоносності для ворога. План базується на імплементації колективного досвіду підрозділів БПЛА, ось його пункти:

Прозорі результати

До топ-10 наявного рейтингу результативності підрозділів БПЛА увійдуть «6-7 підрозділів СБС «Лінії Дронів»Ініціатива Сухопутних військ ЗСУ з масштабування досвіду найефективніших підрозділів безпілотних військ..

Єдина система

Усі бойові підрозділи «Лінії Дронів» діятимуть у єдиній системі планування, керування та координації, з онлайн-звітністю та автоматичною верифікацією даних.

12 шарів впливу СБС

«…на смузі у тактичній та оперативній глибині:
Негайний покроковий запуск чи посилення у підрозділах СБС Лінії дронів УСІХ 12 шарів впливу на ввірену смугу (по прикладу застосування 414 ОБр, в т.ч. РЕР, РЕБ, РЛС, винищувачі ворожих БПЛА, дистанційне мінування, ешелоноване застосування антишахедових засобів, групи протипілотних заходів тощо). Негайний запуск перепідготовки в/с, компетентне забезпечення засобами, технологіями та системами управління».

Зміна принципу забезпечення боєприпасами

Забезпечення боєприпасами за принципом необхідності, а не наявності. «Боєприпаси чекають на пілотів, а не навпаки». Для цього заплановано збільшення власного виробництва.

Єдиний склад критичних компонентів

План передбачає утворення єдиного центру постачання та забезпечення підрозділів СБС 50 критичними типами компонентів: транспорт, зв’язок Starlink, мобільні системи РЕБ, акумулятори та компоненти кастомізації дронів тощо.

НРК-логістика

Створення системи логістики на основі наземних роботизованих комплексів.

Поповнення особового складу

Єдина для СБС рекрутингова кампанія та система базової й фахової підготовки.

Пілоти літають, всі інші — працюють на забезпечення процесу

Ревізія та оптимізація особового складу СБС. Перекваліфікація та додаткове навчання недосвідчених або небоєздатних екіпажів, перепрофілювання за видами діяльності, ревізія різних категорій неефективного особового складу.

Рахуй-плануй-отримуй-воюй

Уніфікований аналіз спроможностей, застосування боєприпасів та результатів з погляду моделей дронів/боєприпасів для здійснення точного планування і забезпечення.

Центр інновацій та впровадження розробок

Наявний дослідницький центр та його проєкти масштабуватимуться з рівня бригади до рівня роду військ СБС.

Спецпроєкти
robota.ua запускає велике оновлення для захисту пошукачів роботи: від антифрод-системи до безпечного чату
Делегування кіберзахисту MSSP-партнеру: можливості, формат і до кого звертатися в Україні

Стратегічне застосування БПЛА

«Мадяр» не став розписувати цей пункт — «тема чутлива».

Також командувач перерахував загальні принципи функціонування підрозділів Сил Безпілотних Систем:

  • Нульова толерантність до корупції чи заробітку на війні
  • Нетерпимість та жорсткий контроль вживання алкоголю та наркотиків
  • Неухильне виконання жорстких безпекових протоколів
  • ЗС поза політикою
  • Постійні навчання та тренування
  • Можливість прямого зв’язку кожного бійця з командиром бригади
  • Щодобова звітність всіх бійців щодо результатів відпрацювань

Роберт Бровді має загальновизнаний величезний досвід масштабування. Він — один з небагатьох командувачів часів активної фази російського вторгнення в Україну, котрий почав від самого низу. Ще до початку вторгнення, 7 лютого 2022 року, аграрний бізнесмен записався до Оболонської ТрО, а з 24 лютого перебуває у складі ЗСУ.

Створений ним підрозділ «Птахи Мадяра» у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади за два роки зріс до розмірів 414-ї окремої бригади безпілотних систем. Сам «Мадяр» «масштабувався» від солдата до майора та командувача роду військ.

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