«Податок на Googlе» в минулому кварталі приніс в бюджет 2,513 млрд грн. – Гетманцев

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поділився новими відомостями про сплату так званого «податку на Googlе».

За 4 квартал 2023 року було подано 96 декларацій від осіб-нерезидентів, що надають електронні послуги в Україні. Отже, за підсумками кварталу ці компанії повинні перерахувати до бюджету податку на суму 2,513 млрд грн (€30,1 млн та $34,4 млн). У порівнянні з 3 кварталом сума надходжень збільшилась на 421 млн грн.

Найбільшими платниками в 4 кварталі 2023 року стали:

GOOGLE

SONY

ETSY

APPLE

META PLATFORMS

WARGAMING GROUP

NETFLIX

Окремо Гетманцев наголо вис, що сервіс OnlyFans, який досі під опалою в Україні, за надання послуг на території нашої держави у 2023 році нарахував та сплатив $1,273 млн податків.

«Примітно, що міжнародні компанії не чекають настання граничного строку та вже сплатили 86% нарахованих податків – 2,17 млрд гривень», ─ додав Гетманцев.