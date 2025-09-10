Новини Military Tech 10.09.2025 comment views icon

Польщу атакували російські "Шахеди"

Андрій Русанов

Вночі з 9 на 10 вересня російські ударні дрони “Шахед” перетнули кордон України та атакували Польщу. Про це свідчать офіційні польські джерела, ЗМІ та соціальні мережі.

Як повідомляє BBC з посиланням на Reuters, чотири аеропорти в Польщі, включаючи найбільший у Варшаві, закрилися після повідомлень про проникнення російських дронів у повітряний простір країни. Повітряні сили Польщі застосували зброю проти БПЛА.

“Триває операція, пов’язана з численними порушеннями польського повітряного простору. Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача”, — повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в X.

“Увага, під час сьогоднішнього нападу російської федерації, що здійснює удари по об’єктах, розташованих на території України, наш повітряний простір неодноразово порушувався об’єктами типу безпілотників. Триває операція з виявлення та нейтралізації цілей. За наказом Оперативного командувача Збройних Сил було розгорнуто озброєння, тривають операції з визначення місцеперебування збитих цілей. Ми наголошуємо, що військова операція триває, і закликаємо всіх залишатися вдома. Найбільш вразливими районами є Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Оперативне командування Збройних Сил стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування”, — Оперативне командування Збройних сил Польщі.

За словами ZN.UA, закритий польський аеропорт “Жешув” — головний хаб з передачі Україні озброєння. У зоні атаки російських “Шахедів” міста Холм, Замосць, Люблін, Жешув. BBC з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша повідомляє, що Війська територіальної оборони Польщі були залучені для “наземного пошуку збитих безпілотників”. Прем’єр Туск також вирушив на місце подій. На атаку вже відреагували американські конгресмени.

“Росія атакує союзника по НАТО Польщу за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їхню швидку реакцію на продовження неспровокованої агресії воєнного злочинця путіна проти вільних і продуктивних країн. Я закликаю президента Трампа відповісти обов’язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської військової машини та озброять Україну зброєю, здатною вразити росію. Путін більше не задовольняється лише програшем в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, він тепер безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що “росія не знає кордонів”. Вільні та успішні країни навчать росію розбиратися в кордонах”, — пише конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

“Неодноразові порушення повітряного простору НАТО російськими безпілотниками є слушним попередженням про те, що володимир путін випробовує нашу рішучість захистити Польщу та країни Балтії. Після кривавої різанини, яку путін продовжує вчиняти в Україні, ці вторгнення не можна ігнорувати”, — сенатор-демократ, член Судового комітету Сенату Дік Дурбін.

На цей час відсутні повідомлення про руйнування чи жертви в Польщі внаслідок російської атаки. Також офіційно не повідомлялося про кількість “Шахедів” у її повітряному просторі або кількість збитих дронів. ЗМІ та соціальні мережі пишуть про кілька одиниць БПЛА.

