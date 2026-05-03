banner
Новини Ігри 03.05.2026 comment views icon

Halo Studios не зупиниться на одному ремейку: інсайдери розкрили плани на Halo 2 і Halo 3

Halo 2 і Halo 3 ремейки на Unreal Engine 5: плани Halo Studios після Campaign Evolved / Game Rant
Halo 2 і Halo 3 ремейки на Unreal Engine 5: плани Halo Studios після Campaign Evolved / Game Rant

Halo Studios не планує зупинятися на ремейку першої частини. За інформацією інсайдера Rebs Gaming, який посилається на розмову з колишнім розробником студії, повноцінні ремейки Halo 2 і Halo 3 на Unreal Engine 5 майже напевно перебувають у розробці. Halo Studios офіційно це не підтверджує.


За даними витоку, обидві гри вийдуть разом як єдиний продукт — не окремими релізами. Мультиплеєр у них не передбачений, акцент виключно на кампаніях. Деякі кінцівки оригінальних ігор при цьому будуть переосмислені й перероблені.

Для розуміння масштабу: Halo 2 (2004) і Halo 3 (2007) — дві з найвпливовіших частин серії. Halo 2 перший ввів мережевий мультиплеєр на Xbox Live і сформував культуру онлайн-шутерів на консолях. Halo 3 завершив оригінальну трилогію і досі вважається одним із найкращих шутерів в історії жанру.

Рішення не включати мультиплеєр у ремейки узгоджується з підходом до Halo: Campaign Evolved — офіційно анонсованого ремейку першої частини. Він також зосереджений виключно на кампанії. Мультиплеєр, за чутками, отримає окрему гру — кросплатформний живий сервіс для PS5, Xbox і PC.


Halo: Campaign Evolved вийде у 2026 році і стане першою грою серії на Unreal Engine 5 і першим виходом Halo на PlayStation. За витоком, реліз запланований на 28 липня з раннім доступом з 23 липня, хоча офіційної дати досі немає. Студія змінила назву з 343 Industries на Halo Studios у 2024 році — одночасно з переходом на новий рушій.

Терміни виходу ремейків Halo 2 і Halo 3 наразі невідомі. Якщо Campaign Evolved матиме успіх, це стане головним аргументом для прискорення розробки решти трилогії.

Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам

Спецпроєкти
"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя
Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух

Джерело: Game Rant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Крок назад: інсайдер розкрив зміни на ринку смартфонів через кризу пам’яті
Потенційна дружина Леона з'явиться в DLC до Resident Evil Requiem
Metro повертається після 5 років тиші? Інсайдери натякають на гучний сюрприз від 4A Games
Lenovo Tab Plus Gen 2 з гігантським динаміком посередині: у мережі з’явились перші фото та характеристики
Рано поховали: лінійка Samsung Galaxy Z TriFold відродиться у 2-му поколінні, — інсайдери
Інсайдер натякнув на "мертвонароджений" проєкт Fallout: "Ця штука не побачить світла дня"
Смартфони з акумулятором 11 000 mAh? Для Honor це вже реальність
Інсайдери: основна камера Samsung Galaxy S27 Ultra отримає значне покращення
Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ubisoft офіційно підтвердила ремейк
Більше не наодинці: ремейк Resident Evil Zero може отримати повноцінний онлайн-кооператив
Oppo Find X9s Pro вийде на міжнародні ринки — з зовнішнім телеконвертером та батареєю на понад 7000 mAh
З'явилися подробиці про майбутній Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новий сенсор та акумулятор на 7000 мА·год
OnePlus Nord 6 на підході: витік каже про процессор Snapdragon 8s Gen4, дисплей 165 Hz та батарею 9000 mAh
Помер легендарний автор Halo Вільям С. Дітц
Ubisoft готує анонс ремейку Assassin's Creed IV: Black Flag
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати