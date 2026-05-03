Halo 2 і Halo 3 ремейки на Unreal Engine 5: плани Halo Studios після Campaign Evolved

Halo Studios не планує зупинятися на ремейку першої частини. За інформацією інсайдера Rebs Gaming, який посилається на розмову з колишнім розробником студії, повноцінні ремейки Halo 2 і Halo 3 на Unreal Engine 5 майже напевно перебувають у розробці. Halo Studios офіційно це не підтверджує.





За даними витоку, обидві гри вийдуть разом як єдиний продукт — не окремими релізами. Мультиплеєр у них не передбачений, акцент виключно на кампаніях. Деякі кінцівки оригінальних ігор при цьому будуть переосмислені й перероблені.

Для розуміння масштабу: Halo 2 (2004) і Halo 3 (2007) — дві з найвпливовіших частин серії. Halo 2 перший ввів мережевий мультиплеєр на Xbox Live і сформував культуру онлайн-шутерів на консолях. Halo 3 завершив оригінальну трилогію і досі вважається одним із найкращих шутерів в історії жанру.

Рішення не включати мультиплеєр у ремейки узгоджується з підходом до Halo: Campaign Evolved — офіційно анонсованого ремейку першої частини. Він також зосереджений виключно на кампанії. Мультиплеєр, за чутками, отримає окрему гру — кросплатформний живий сервіс для PS5, Xbox і PC.





Halo: Campaign Evolved вийде у 2026 році і стане першою грою серії на Unreal Engine 5 і першим виходом Halo на PlayStation. За витоком, реліз запланований на 28 липня з раннім доступом з 23 липня, хоча офіційної дати досі немає. Студія змінила назву з 343 Industries на Halo Studios у 2024 році — одночасно з переходом на новий рушій.

Терміни виходу ремейків Halo 2 і Halo 3 наразі невідомі. Якщо Campaign Evolved матиме успіх, це стане головним аргументом для прискорення розробки решти трилогії.

Джерело: Game Rant