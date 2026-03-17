Помер легендарний автор Halo Вільям С. Дітц

Помер американський письменник Вільям С. Дітц — автор роману Halo: The Flood та один із перших авторів, які розширювали всесвіт Halo поза відеоіграми. Про це 15 березня повідомила його родина у Facebook





З важким серцем повідомляємо про смерть нашого чоловіка і батька, Вільяма С. Дітца.

Він приносив радість багатьом — як друг і як автор. Письмо було для нього таким же природним, як дихання, і майже не було дня, щоб він не сидів за комп’ютером, створюючи нові пригоди. Головною темою всіх його творів була перемога добра над злом. І його бажанням було дарувати читачам можливість утекти від складних і часто незадовільних фіналів історій реального світу. Оплакуючи його втрату, ми й надалі чутимемо його голос у написаних ним книгах і в життях тих, кого він торкнувся своєю творчістю та як відданий сім’янин. Ми знаємо, що його слова і доброта житимуть у всіх, хто його любив і знав. — З любов’ю, родина Вільяма С. Дітца

Хоча Halo передусім асоціюється з відеоіграми, серія з самого початку розвивалася як ширший медіавсесвіт. Перший роман із Майстром Чіфом вийшов у жовтні 2001 року — ще до релізу Halo: Combat Evolved на оригінальному Xbox. Відтоді з’явилися десятки книжок, які розширювали історію, персонажів і події.

Ці твори не були другорядними — вони впливали й на самі ігри. Зокрема, саме в літературі вперше з’явилися деякі елементи, що згодом стали частиною основного канону, як-от команда Blue Team.





Роман Halo: The Flood вийшов у 2003 році й став однією з найпомітніших книжок раннього періоду франшизи. Це була не просто адаптація подій Halo: Combat Evolved — Дітц розширив історію, додавши нові сюжетні лінії та погляди на конфлікт між силами UNSC і Ковенантом.

Окрім детального опису місії Майстра Чіфа, книга запам’яталася другорядними персонажами. Серед них — Воллес А. Дженкінс, морпіх, історія якого показує події зсередини зараження Потопом, а також угной Яяп, який воює на боці Ковенанту. Саме через такі історії роман давав ширше відчуття війни, ніж це було можливо в самій грі. Окремо читачі часто відзначали атмосферу — особливо те, як Дітц описував Потоп.

Після звістки про смерть письменника користувачі соцмереж почали ділитися спогадами про його книги. Офіційний акаунт Halo також опублікував коротке вшанування, супроводивши його ілюстрацією до Halo: The Flood.

Для багатьох фанатів ця книга стала одним із перших способів глибше зануритися у всесвіт Halo — поза межами гри.

Окрім Halo, Вільям С. Дітц писав книжки за мотивами Hitman, Mass Effect та StarCraft. Також у його доробку — романи, пов’язані з іграми у всесвіті Star Wars кінця 1990-х.

Паралельно він створював і власні оригінальні історії, не прив’язані до вже існуючих світів.

Джерело: William C.Dietz on Facebook