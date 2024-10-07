Прощавай, 343 Industries: творці Halo оголосили про ребрендинг і розробку нових проєктів на Unreal Engine 5

Під час чемпіонату світу з Halo розробники з 343 Industries повідомили про зміну назви студії на Halo Studios та плани щодо розробки кількох нових ігор. Компанія відмовляється від власного рушія Slipspace на користь Unreal Engine 5 для всіх майбутніх проєктів серії Halo.

Halo Studios представила відеодемонстрацію Project Foundry — результат досліджень можливостей Unreal Engine. У ролику показали нові дизайни Майстра Чіфа та елітних бійців Ковенанту, а також три різні біоми.

Артдиректор Halo Studios Кріс Метьюз пояснив причини переходу на новий рушій:

«Деяким компонентам Slipspace вже майже 25 років. Хоча 343 Industries постійно вдосконалювала його, Unreal має функції, які Epic розробляла тривалий час. Відтворення цих можливостей у Slipspace потребувало б величезних ресурсів і часу».

Компанія планує розширити штат співробітників і створити кілька команд для одночасної роботи над різними проєктами з використанням централізованого конвеєра UE5. Генеральний директор П’єр Хінце не розкрив конкретних проєктів чи термінів, зазначивши лише, що вони будуть готові, «коли будуть готові».

Керівництво Halo Studios представлене генеральним директором П’єром Хінце, генеральним менеджером Браяном Коскі та операційним директором Елізабет Ван Вік. Вони очолили студію після того, як у 2022 році її залишила колишня генеральна менеджерка Бонні Росс.

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Джерело: Engadget